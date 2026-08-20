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Большая делегация из Индии примет участие в ВЭФ-2026

Большая делегация из Индии примет участие в ВЭФ-2026 - 20.08.2026, ПРАЙМ

Большая делегация из Индии примет участие в ВЭФ-2026

Большая делегация из Индии примет участие в предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2026 года, в ее состав войдут официальные лица и представители... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:53+0300

2026-08-20T12:53+0300

2026-08-20T12:53+0300

вэф-2026

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Большая делегация из Индии примет участие в предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2026 года, в ее состав войдут официальные лица и представители бизнеса, заявил РИА Новости посол республики в Москве Винай Кумар. "В форуме примет участие большая индийская делегация… Будут как официальные лица, так и представители бизнеса", - сказал он. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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мировая экономика, индия, москва, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс