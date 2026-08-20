https://1prime.ru/20260820/vetbiohim-872550584.html

"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины

"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины

Московская компания "Ветбиохим", из-за чьей вакцины "Мультикан-8" якобы погибли собаки в Ярославской области, ранее подвергалась административному наказанию за... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:25+0300

2026-08-20T15:25+0300

2026-08-20T15:25+0300

бизнес

общество

россия

москва

ярославская область

россельхознадзор

минпромторг

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872550584.jpg?1787228724

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Московская компания "Ветбиохим", из-за чьей вакцины "Мультикан-8" якобы погибли собаки в Ярославской области, ранее подвергалась административному наказанию за нарушения при производстве и хранении лекарственных препаратов, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в 2019 году по заявлению Россельхознадзора привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Так, суд установил, что зарегистрированные в "Журнале регистрации несоответствующей продукции" несоответствия (15 несоответствий с 2015 по 2019 год) не были расследованы, а система корректирующих и предупреждающих действий (САРА, Corrective and Preventive Actions) на предприятии не была разработана. Многочисленные претензии были высказаны к производственным помещениям – от "комнаты для переодевания не сконструированы как воздушные шлюзы" до "очистка помещений производится не прошедшими стерилизацию инструментами". Недостатки имелись также на складе сырья и материалов и в системе воздухоподготовки. Непосредственно процесс производства тоже сопровождался нарушениями. В частности, предприятие не представило документы по валидации процессов производства более 30 препаратов, включая ту самую вакцину против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак "Мультикан-8". Всего было установлены нарушения норм закона "Об обращении лекарственных средств", постановления правительства "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", "Правил надлежащей производственной практики" Минпромторга и приказа Минсельхоза "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения". "Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о наличии в действиях Общества события административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ", - указал суд. Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область. В Россельхознадзоре РИА Новости ранее сообщили, что не получали жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", но обратятся в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя.

москва

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, ярославская область, россельхознадзор, минпромторг, минсельхоз