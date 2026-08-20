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"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины
"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины
Московская компания "Ветбиохим", из-за чьей вакцины "Мультикан-8" якобы погибли собаки в Ярославской области, ранее подвергалась административному наказанию за... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:25+0300
2026-08-20T15:25+0300
бизнес
общество
россия
москва
ярославская область
россельхознадзор
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Московская компания "Ветбиохим", из-за чьей вакцины "Мультикан-8" якобы погибли собаки в Ярославской области, ранее подвергалась административному наказанию за нарушения при производстве и хранении лекарственных препаратов, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в 2019 году по заявлению Россельхознадзора привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Так, суд установил, что зарегистрированные в "Журнале регистрации несоответствующей продукции" несоответствия (15 несоответствий с 2015 по 2019 год) не были расследованы, а система корректирующих и предупреждающих действий (САРА, Corrective and Preventive Actions) на предприятии не была разработана. Многочисленные претензии были высказаны к производственным помещениям – от "комнаты для переодевания не сконструированы как воздушные шлюзы" до "очистка помещений производится не прошедшими стерилизацию инструментами". Недостатки имелись также на складе сырья и материалов и в системе воздухоподготовки. Непосредственно процесс производства тоже сопровождался нарушениями. В частности, предприятие не представило документы по валидации процессов производства более 30 препаратов, включая ту самую вакцину против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак "Мультикан-8". Всего было установлены нарушения норм закона "Об обращении лекарственных средств", постановления правительства "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", "Правил надлежащей производственной практики" Минпромторга и приказа Минсельхоза "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения". "Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о наличии в действиях Общества события административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ", - указал суд. Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область. В Россельхознадзоре РИА Новости ранее сообщили, что не получали жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", но обратятся в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя.
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40
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40
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5
4.7
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бизнес, общество , россия, москва, ярославская область, россельхознадзор, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Ярославская область, Россельхознадзор, Минпромторг, Минсельхоз
15:25 20.08.2026
 
"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины

"Ветбиохим" оштрафовали за нарушения при производстве вакцины "Мультикан-8"

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Московская компания "Ветбиохим", из-за чьей вакцины "Мультикан-8" якобы погибли собаки в Ярославской области, ранее подвергалась административному наказанию за нарушения при производстве и хранении лекарственных препаратов, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в 2019 году по заявлению Россельхознадзора привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Так, суд установил, что зарегистрированные в "Журнале регистрации несоответствующей продукции" несоответствия (15 несоответствий с 2015 по 2019 год) не были расследованы, а система корректирующих и предупреждающих действий (САРА, Corrective and Preventive Actions) на предприятии не была разработана.
Многочисленные претензии были высказаны к производственным помещениям – от "комнаты для переодевания не сконструированы как воздушные шлюзы" до "очистка помещений производится не прошедшими стерилизацию инструментами". Недостатки имелись также на складе сырья и материалов и в системе воздухоподготовки.
Непосредственно процесс производства тоже сопровождался нарушениями. В частности, предприятие не представило документы по валидации процессов производства более 30 препаратов, включая ту самую вакцину против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак "Мультикан-8".
Всего было установлены нарушения норм закона "Об обращении лекарственных средств", постановления правительства "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", "Правил надлежащей производственной практики" Минпромторга и приказа Минсельхоза "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения".
"Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о наличии в действиях Общества события административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ", - указал суд.
Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область. В Россельхознадзоре РИА Новости ранее сообщили, что не получали жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", но обратятся в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАЯрославская областьРоссельхознадзорМинпромторгМинсельхоз
 
 
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