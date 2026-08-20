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Верховный суд встал на сторону обманутого мошенниками клиента банка

Верховный суд встал на сторону обманутого мошенниками клиента банка - 20.08.2026, ПРАЙМ

Верховный суд встал на сторону обманутого мошенниками клиента банка

Верховный суд РФ защитил клиента банка по делу о признании кредитного договора, оформленного мошенниками, недействительным, сообщили в пресс-службе суда. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:37+0300

2026-08-20T10:37+0300

2026-08-20T10:42+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Верховный суд РФ защитил клиента банка по делу о признании кредитного договора, оформленного мошенниками, недействительным, сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что в результате неправомерных действий третьих лиц на имя жителя Москвы без его согласия был оформлен кредит. По этому факту возбуждено уголовное дело, мужчина признан потерпевшим. Три инстанции отказали в удовлетворении его иска к банку о признании кредитного договора недействительным. Суды исходили из того, что у финансовой организации были все основания полагать, что истец при введении кодов из смс-оповещений, поступающих на номер его мобильного телефона, действовал самостоятельно. "ВС России указал, что судами не проверены обстоятельства, свидетельствующие о заключении кредитного договора в отсутствие волеизъявления заемщика, при этом банк не уделил должного внимания тому, что сразу после зачисления кредитных денежных средств они были перечислены на счета третьих лиц. Кроме того, судами не дана оценка доводам о недоведении до потребителя необходимой и достоверной информации об условиях кредитования", - рассказали в пресс-службе. Дело было направлено на новое рассмотрение.

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