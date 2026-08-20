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При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг - 20.08.2026, ПРАЙМ
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При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг
При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг - 20.08.2026, ПРАЙМ
При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг
Около 13 миллионов экземпляров книг было уничтожено при атаках ВСУ на Wildberries на сегодняшний день, сообщил вице-президент Российского книжного союза,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T20:21+0300
2026-08-20T20:21+0300
бизнес
россия
всу
wildberries
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Около 13 миллионов экземпляров книг было уничтожено при атаках ВСУ на Wildberries на сегодняшний день, сообщил вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько. Он отметил, что ситуация с атаками по маркетплейсам является самым большим вызовом для книжной отрасли на сегодняшний день. "Вначале была цифра 11 миллионов, сейчас уже она перешагнула далеко - приближается к 13, но, скорее всего, это будет цифра за 15 миллионов экземпляров книг. И в первую очередь это учебная и детская литература. Мы для себя отмечаем, что бьют именно по больному. И, конечно, есть структура, например издательство, в котором половина годового оборота сгорела", - сказал он на пресс-конференции, посвященной оглашению короткого списка конкурса профессионалов книжной отрасли "Ревизор-2026".
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бизнес, россия, всу, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, ВСУ, Wildberries
20:21 20.08.2026
 
При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг

Палько: при атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов экземпляров книг

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Около 13 миллионов экземпляров книг было уничтожено при атаках ВСУ на Wildberries на сегодняшний день, сообщил вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько.
Он отметил, что ситуация с атаками по маркетплейсам является самым большим вызовом для книжной отрасли на сегодняшний день.
"Вначале была цифра 11 миллионов, сейчас уже она перешагнула далеко - приближается к 13, но, скорее всего, это будет цифра за 15 миллионов экземпляров книг. И в первую очередь это учебная и детская литература. Мы для себя отмечаем, что бьют именно по больному. И, конечно, есть структура, например издательство, в котором половина годового оборота сгорела", - сказал он на пресс-конференции, посвященной оглашению короткого списка конкурса профессионалов книжной отрасли "Ревизор-2026".
 
БизнесРОССИЯВСУWildberries
 
 
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