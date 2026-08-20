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При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг

При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг - 20.08.2026, ПРАЙМ

При атаках ВСУ на Wildberries уничтожено около 13 миллионов книг

Около 13 миллионов экземпляров книг было уничтожено при атаках ВСУ на Wildberries на сегодняшний день, сообщил вице-президент Российского книжного союза,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T20:21+0300

2026-08-20T20:21+0300

2026-08-20T20:21+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Около 13 миллионов экземпляров книг было уничтожено при атаках ВСУ на Wildberries на сегодняшний день, сообщил вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько. Он отметил, что ситуация с атаками по маркетплейсам является самым большим вызовом для книжной отрасли на сегодняшний день. "Вначале была цифра 11 миллионов, сейчас уже она перешагнула далеко - приближается к 13, но, скорее всего, это будет цифра за 15 миллионов экземпляров книг. И в первую очередь это учебная и детская литература. Мы для себя отмечаем, что бьют именно по больному. И, конечно, есть структура, например издательство, в котором половина годового оборота сгорела", - сказал он на пресс-конференции, посвященной оглашению короткого списка конкурса профессионалов книжной отрасли "Ревизор-2026".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, всу, wildberries