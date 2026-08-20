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Эксперт назвал сроки подачи заявления на новую семейную налоговую выплату - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал сроки подачи заявления на новую семейную налоговую выплату
Эксперт назвал сроки подачи заявления на новую семейную налоговую выплату - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал сроки подачи заявления на новую семейную налоговую выплату
Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:40+0300
2026-08-20T11:40+0300
бизнес
андрей гиринский
семья
россия
выплаты
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Семейную налоговую выплату могут получить родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. "Сроки подачи заявления определены с 1 июня по 30 сентября включительно, его можно подать один раз в год с доходной базой за предыдущий налоговый период. Иными словами, в текущем году можно подать заявление, опираясь на доходы за 2025 год и так далее", - сказал Гиринский. Он уточнил, что выплату могут получать оба родителя, при этом каждый должен подать отдельное заявление. Право на эту меру поддержки имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается очно. "Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ и налогом по льготной ставке 6%. Например, если доход семьи за 2025 год составил 1 миллион рублей, НДФЛ по ставке 13% составит 130 тысяч рублей, а по ставке 6% - 60 тысяч. Разница в 70 тысяч рублей и будет размером выплаты", - заключил Гиринский.
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40
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4.7
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бизнес, андрей гиринский, семья, россия, выплаты
Бизнес, Андрей Гиринский, семья, РОССИЯ, выплаты
11:40 20.08.2026
 
Эксперт назвал сроки подачи заявления на новую семейную налоговую выплату

Гиринский: подать заявление на новую семейную налоговую выплату можно до 30 сентября

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Семейную налоговую выплату могут получить родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам.
"Сроки подачи заявления определены с 1 июня по 30 сентября включительно, его можно подать один раз в год с доходной базой за предыдущий налоговый период. Иными словами, в текущем году можно подать заявление, опираясь на доходы за 2025 год и так далее", - сказал Гиринский.
Он уточнил, что выплату могут получать оба родителя, при этом каждый должен подать отдельное заявление. Право на эту меру поддержки имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается очно.
"Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ и налогом по льготной ставке 6%. Например, если доход семьи за 2025 год составил 1 миллион рублей, НДФЛ по ставке 13% составит 130 тысяч рублей, а по ставке 6% - 60 тысяч. Разница в 70 тысяч рублей и будет размером выплаты", - заключил Гиринский.
 
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