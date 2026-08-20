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Чистая прибыль Walmart по итогам первого полугодия выросла на 1,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Walmart по итогам первого полугодия выросла на 1,6%
Чистая прибыль Walmart по итогам первого полугодия выросла на 1,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Walmart по итогам первого полугодия выросла на 1,6%
Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:02+0300
2026-08-20T15:02+0300
бизнес
финансы
сша
walmart
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия текущего финансового года (завершилось 31 июля) увеличилась на 1,6% в годовом выражении - до 11,696 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 1,46 доллара с 1,43 доллара годом ранее. Выручка Walmart поднялась в годовом выражении на 6,6% - до 365,688 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года компания получила консолидированную чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 6,366 миллиарда долларов, что на 9,4% меньше в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию снизилась до 0,8 доллара с 0,88 доллара год назад. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,81 доллара при прогнозе аналитиков в 0,74 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла на 5,9% - до 187,937 миллиарда долларов, в то время как аналитиками прогнозировался рост до 186,75 миллиарда. При этом компания обновила прогнозы на текущий финансовый год. По его итогам компания ожидает рост чистых продаж до 4-5% с 3,5-4,5%, ожидавшихся ранее. Ожидания по скорректированной чистой прибыли также повышены до 2,8-2,87 доллара с 2,75-2,85 доллара в предыдущем прогнозе. Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют на 5,74%. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,9 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.
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бизнес, финансы, сша, walmart
Бизнес, Финансы, США, Walmart
15:02 20.08.2026
 
Чистая прибыль Walmart по итогам первого полугодия выросла на 1,6%

Чистая прибыль Walmart по итогам I полугодия выросла до 11,696 миллиардов долларов

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМагазин Walmart. США
Магазин Walmart. США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия текущего финансового года (завершилось 31 июля) увеличилась на 1,6% в годовом выражении - до 11,696 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 1,46 доллара с 1,43 доллара годом ранее. Выручка Walmart поднялась в годовом выражении на 6,6% - до 365,688 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала финансового года компания получила консолидированную чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 6,366 миллиарда долларов, что на 9,4% меньше в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию снизилась до 0,8 доллара с 0,88 доллара год назад. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,81 доллара при прогнозе аналитиков в 0,74 доллара.
Квартальная выручка Walmart выросла на 5,9% - до 187,937 миллиарда долларов, в то время как аналитиками прогнозировался рост до 186,75 миллиарда.
При этом компания обновила прогнозы на текущий финансовый год. По его итогам компания ожидает рост чистых продаж до 4-5% с 3,5-4,5%, ожидавшихся ранее. Ожидания по скорректированной чистой прибыли также повышены до 2,8-2,87 доллара с 2,75-2,85 доллара в предыдущем прогнозе.
Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют на 5,74%.
Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,9 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.
 
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