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"WB Банк" сделал бесплатным обслуживание счетов Wildberries

"WB Банк" сделал бесплатным обслуживание счетов Wildberries - 20.08.2026, ПРАЙМ

"WB Банк" сделал бесплатным обслуживание счетов Wildberries

"WB Банк" в рамках новых мер поддержки предпринимателей сделал бесплатным обслуживание счетов и денежные переводы для всех владельцев пунктов выдачи заказов... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:16+0300

2026-08-20T15:16+0300

2026-08-20T15:22+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "WB Банк" в рамках новых мер поддержки предпринимателей сделал бесплатным обслуживание счетов и денежные переводы для всех владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, говорится в сообщении банка. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. А президент России Владимир Путин накануне заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. "WB Банк" отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для всех владельцев ПВЗ Wildberries до конца 2026 года. Это позволит предпринимателям снизить операционные издержки", - говорится в сообщении. Мера поддержки распространяется как на владельцев ПВЗ, у которых уже есть счет в "WB Банке", так и на новых клиентов, также добавили там. С 20 августа для всех владельцев ПВЗ Wildberries отменена комиссия за ежемесячное обслуживание счета, а также за переводы в рублях внутри "WB Банка" и в другие кредитные организации. Льготные условия обслуживания подключаются автоматически и не требуют от клиентов подачи дополнительных заявок или оформления специальных тарифов. Владельцу ПВЗ достаточно иметь действующий расчетный счет в "WB Банке". "Мера стала частью программы поддержки предпринимателей в экосистеме Wildberries. Льготные условия обслуживания в банке также предоставлены продавцам Wildberries", - заключается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, банки, александр новак, владимир путин, wildberries, всу