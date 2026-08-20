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Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries - 20.08.2026, ПРАЙМ
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries
Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:50+0300
2026-08-20T14:50+0300
бизнес
санкт-петербург
wildberries
мсп
всу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак ВСУ на складские объекты маркетплейса, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Состоялась встреча руководства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов Фонда микрофинансирования субъектов МСП Санкт-Петербурга - организации городской инфраструктуры поддержки. "Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых – для торговых компаний-селлеров", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что для окончательного формирования программ необходимо сформировать портрет заемщика, в связи с этим требуется дополнительная информация со стороны пострадавших субъектов МСП. В комитете напомнили, что предприниматели, чей товар пострадал на складе маркетплейса, уже могут воспользоваться мерой налоговой поддержки - отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения при подтверждении ущерба в результате чрезвычайных обстоятельств. По словам директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлии Полетаевой, Wildberries ведет активные работы по инвентаризации в том числе для предоставления необходимых документов предпринимателям, перестраивает логистические цепочки, и запустила для продавцов пакет мер поддержки. Он включает меры для продавцов, работающих по модели со своего склада, а также комплекс поддерживающих мер для клиентов WB Банка, в числе которых кредитные каникулы и отмена платы за расчетно-кассовое обслуживание.
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бизнес, санкт-петербург, wildberries, мсп, всу
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Wildberries, МСП, ВСУ
14:50 20.08.2026
 
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries

Власти Петербурга запустят программы микрозаймов для пострадавших от атак на Wildberries

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРеклама Wildberries
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак ВСУ на складские объекты маркетплейса, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Состоялась встреча руководства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries.
По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов Фонда микрофинансирования субъектов МСП Санкт-Петербурга - организации городской инфраструктуры поддержки.
"Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых – для торговых компаний-селлеров", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что для окончательного формирования программ необходимо сформировать портрет заемщика, в связи с этим требуется дополнительная информация со стороны пострадавших субъектов МСП.
В комитете напомнили, что предприниматели, чей товар пострадал на складе маркетплейса, уже могут воспользоваться мерой налоговой поддержки - отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения при подтверждении ущерба в результате чрезвычайных обстоятельств.
По словам директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлии Полетаевой, Wildberries ведет активные работы по инвентаризации в том числе для предоставления необходимых документов предпринимателям, перестраивает логистические цепочки, и запустила для продавцов пакет мер поддержки.
Он включает меры для продавцов, работающих по модели со своего склада, а также комплекс поддерживающих мер для клиентов WB Банка, в числе которых кредитные каникулы и отмена платы за расчетно-кассовое обслуживание.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГWildberriesМСПВСУ
 
 
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