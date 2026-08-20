https://1prime.ru/20260820/wildberries-872549101.html

Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries

Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries - 20.08.2026, ПРАЙМ

Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries

Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:50+0300

2026-08-20T14:50+0300

2026-08-20T14:50+0300

бизнес

санкт-петербург

wildberries

мсп

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852678_0:17:3579:2030_1920x0_80_0_0_521e2120fd9dfa18ed2738141be3b231.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак ВСУ на складские объекты маркетплейса, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Состоялась встреча руководства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов Фонда микрофинансирования субъектов МСП Санкт-Петербурга - организации городской инфраструктуры поддержки. "Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых – для торговых компаний-селлеров", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что для окончательного формирования программ необходимо сформировать портрет заемщика, в связи с этим требуется дополнительная информация со стороны пострадавших субъектов МСП. В комитете напомнили, что предприниматели, чей товар пострадал на складе маркетплейса, уже могут воспользоваться мерой налоговой поддержки - отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения при подтверждении ущерба в результате чрезвычайных обстоятельств. По словам директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлии Полетаевой, Wildberries ведет активные работы по инвентаризации в том числе для предоставления необходимых документов предпринимателям, перестраивает логистические цепочки, и запустила для продавцов пакет мер поддержки. Он включает меры для продавцов, работающих по модели со своего склада, а также комплекс поддерживающих мер для клиентов WB Банка, в числе которых кредитные каникулы и отмена платы за расчетно-кассовое обслуживание.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, wildberries, мсп, всу