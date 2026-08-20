https://1prime.ru/20260820/wildberries-872549101.html
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries - 20.08.2026, ПРАЙМ
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries
Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:50+0300
2026-08-20T14:50+0300
2026-08-20T14:50+0300
бизнес
санкт-петербург
wildberries
мсп
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852678_0:17:3579:2030_1920x0_80_0_0_521e2120fd9dfa18ed2738141be3b231.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак ВСУ на складские объекты маркетплейса, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Состоялась встреча руководства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов Фонда микрофинансирования субъектов МСП Санкт-Петербурга - организации городской инфраструктуры поддержки. "Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых – для торговых компаний-селлеров", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что для окончательного формирования программ необходимо сформировать портрет заемщика, в связи с этим требуется дополнительная информация со стороны пострадавших субъектов МСП. В комитете напомнили, что предприниматели, чей товар пострадал на складе маркетплейса, уже могут воспользоваться мерой налоговой поддержки - отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения при подтверждении ущерба в результате чрезвычайных обстоятельств. По словам директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлии Полетаевой, Wildberries ведет активные работы по инвентаризации в том числе для предоставления необходимых документов предпринимателям, перестраивает логистические цепочки, и запустила для продавцов пакет мер поддержки. Он включает меры для продавцов, работающих по модели со своего склада, а также комплекс поддерживающих мер для клиентов WB Банка, в числе которых кредитные каникулы и отмена платы за расчетно-кассовое обслуживание.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852678_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_a26ce1a3f8c9b076976a86a9cbf55e0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, wildberries, мсп, всу
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Wildberries, МСП, ВСУ
Власти Петербурга выдаст займы пострадавшим от атак на склады Wildberries
Власти Петербурга запустят программы микрозаймов для пострадавших от атак на Wildberries
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят программы предоставления займов для городских производителей и продавцов Wildberries, пострадавших от атак ВСУ на складские объекты маркетплейса, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Состоялась встреча руководства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с продавцами Wildberries
, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС
России по Санкт-Петербургу
, банков, компании Wildberries.
По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов Фонда микрофинансирования субъектов МСП
Санкт-Петербурга - организации городской инфраструктуры поддержки.
"Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых – для торговых компаний-селлеров", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что для окончательного формирования программ необходимо сформировать портрет заемщика, в связи с этим требуется дополнительная информация со стороны пострадавших субъектов МСП.
В комитете напомнили, что предприниматели, чей товар пострадал на складе маркетплейса, уже могут воспользоваться мерой налоговой поддержки - отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения при подтверждении ущерба в результате чрезвычайных обстоятельств.
По словам директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлии Полетаевой, Wildberries ведет активные работы по инвентаризации в том числе для предоставления необходимых документов предпринимателям, перестраивает логистические цепочки, и запустила для продавцов пакет мер поддержки.
Он включает меры для продавцов, работающих по модели со своего склада, а также комплекс поддерживающих мер для клиентов WB Банка, в числе которых кредитные каникулы и отмена платы за расчетно-кассовое обслуживание.