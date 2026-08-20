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X5 продолжает тестировать концепцию "Пятерочка Налету"

X5 продолжает тестировать концепцию "Пятерочка Налету" - 20.08.2026, ПРАЙМ

X5 продолжает тестировать концепцию "Пятерочка Налету"

Компания X5 продолжает тестировать концепцию "Пятерочка Налету" в Москве, рассказал РИА Новости ритейлер. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:53+0300

2026-08-20T16:53+0300

2026-08-20T16:54+0300

россия

москва

x5 retail group

ведомости

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания X5 продолжает тестировать концепцию "Пятерочка Налету" в Москве, рассказал РИА Новости ритейлер. Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что единственный петербургский магазин сети "Пятерочка Налету", находившийся в бизнес-центре "Трезубец", прекратил работу. "Мы продолжаем тестировать концепцию "Пятерочка Налету". В Москве продолжают работать такие магазины малого формата, в том числе несколько новых объектов", - заявили в компании. Там прокомментировали, что закрытие и ротация торговых точек - это стандартный для ритейла процесс, который в первую очередь обусловлен бизнес-эффективностью отдельного магазина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, x5 retail group, ведомости