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Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение

Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение

Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения, задействованы дизель-генераторы, сообщила... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:27+0300

2026-08-20T09:27+0300

2026-08-20T09:55+0300

росатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения, задействованы дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции в четверг. "Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики от Запорожской АЭС в связи с повреждением."Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано... Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм" , - сообщили на станции.Ситуация находится под постоянным контролем специалистов ЗАЭС, сообщили в пресс-службе."Инспекторы МАГАТЭ уведомлены о потере внешнего энергоснабжения и переходе на питание от дизель-генераторов" , - добавила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

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