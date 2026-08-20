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Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения, задействованы дизель-генераторы, сообщила... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:27+0300
2026-08-20T09:27+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения, задействованы дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции в четверг. "Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики от Запорожской АЭС в связи с повреждением."Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано... Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм" , - сообщили на станции.Ситуация находится под постоянным контролем специалистов ЗАЭС, сообщили в пресс-службе."Инспекторы МАГАТЭ уведомлены о потере внешнего энергоснабжения и переходе на питание от дизель-генераторов" , - добавила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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росатом, запорожская аэс
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение от дизель-генераторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения, задействованы дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции в четверг.
"Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома
, потеряла внешнее энергоснабжение. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики от Запорожской АЭС
в связи с повреждением.
"Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано... Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм" , - сообщили на станции.
Ситуация находится под постоянным контролем специалистов ЗАЭС, сообщили в пресс-службе.
"Инспекторы МАГАТЭ уведомлены о потере внешнего энергоснабжения и переходе на питание от дизель-генераторов" , - добавила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.