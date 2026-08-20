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Движение судов по Цюрихскому озеру ограничено из-за засухи

Движение судов по Цюрихскому озеру ограничено из-за засухи - 20.08.2026, ПРАЙМ

Движение судов по Цюрихскому озеру ограничено из-за засухи

Движение пассажирских и грузовых судов по Цюрихскому озеру - одному из крупнейших в Швейцарии - ограничено из-за низкого уровня воды на фоне продолжительной... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:47+0300

2026-08-20T14:47+0300

2026-08-20T14:47+0300

бизнес

швейцария

европа

испания

засуха

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ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. Движение пассажирских и грузовых судов по Цюрихскому озеру - одному из крупнейших в Швейцарии - ограничено из-за низкого уровня воды на фоне продолжительной жары и засухи, сообщили компании-операторы ZSG и FHM, при этом крупнейшего Женевского озера ограничения не коснулись. "ограничения в расписании из-за уровня воды в четверг, 20 августа", - говорится в сообщении на главной странице сайта zsg. Далее приведен список пассажирских маршрутов, которые осуществляются без остановок, на других отменены заходы в некоторые обмелевшие порты. При этом экскурсии по вытекающей из озера реке Лиммат прекращены вовсе, указали в компании. Компания паромных перевозок между правым и левым берегом Цюрихского озера, FHM, сообщила на сайте, что "до особого распоряжения перевозка грузовиков и спецтехники, а также спортивных автомобилей и седанов с низким клиренсом осуществляться не будет". В среду, по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (OFEV), уровень воды в Цюрихском озере, шестом по размеру в стране, опустился до самой низкой отметки за последние 74 года. Также уровень воды понижен в Боденском озере и Лаго-Маджоре. Однако в Женевском озере, самом большом в Швейцарии, уровень воды в норме. Этому способствовали приток воды из рек и таяние ледников, уточнили в OFEV. Движение судов по нему проходит без ограничений. Европа этим летом переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

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бизнес, швейцария, европа, испания, засуха