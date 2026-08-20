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Бывшая жена погибшего моряка добилась увеличения выплат дочерям

Бывшая жена погибшего моряка добилась увеличения выплат дочерям - 20.08.2026, ПРАЙМ

Бывшая жена погибшего моряка добилась увеличения выплат дочерям

Бывшая супруга моряка, погибшего после взрыва на российском судне Crystal Asia у Пусана в 2025 году, добилась увеличения выплаты компенсаций двум их дочерям с 1 | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:46+0300

2026-08-20T10:46+0300

2026-08-20T10:51+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Бывшая супруга моряка, погибшего после взрыва на российском судне Crystal Asia у Пусана в 2025 году, добилась увеличения выплаты компенсаций двум их дочерям с 1 до 2 миллионов рублей каждой, следует из материалов судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Утром 26 марта 2025 года произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море у порта Камчхон города Пусан. Представитель судовладельца "Транс Винд Флот" сообщал РИА Новости, что это случилось в машинном отделении после того, как судно вышло из ремонта, предшествовал взрыв, в основном моряков посекло стеклами. Шесть человек пострадали, один из них умер в больнице. Как следует из текста решения, 28 ноября 2025 года Ленинский районный суд постановил исковые требования матери дочек погибшего моряка к АО "Транс Винд Флот" о компенсации морального вреда удовлетворить частично. В том числе решено взыскать в пользу каждой из девочек по миллиону рублей. Истец при этом просила о компенсации морального вреда каждому ребенку в размере 5 миллионов рублей. Мать девочек указала, что брак между ней и моряком был расторгнут, но дети всегда общались с отцом, одна из дочек подтвердила эту информацию. По ее словам, после развода родителей он жил в соседнем доме, поэтому они часто виделись, она ходила к нему в гости, отец всегда дарил ей и сестре подарки, посещал школу, когда не был в рейсе. Суд в своем решении указал, что причины несчастного случая установлены и указаны в акте о несчастном случае: это "неудовлетворительная организация производства ремонтных работ по замене ЗИПа главного двигателя, несоблюдение рекомендаций инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию главного двигателя, нарушения регламента (основная причина)" и другие. Позже Приморский краевой суд оставил решение о взыскании компенсации в силе. Девятый кассационный суд общей юрисдикции изменил решение суда первой инстанции, постановив увеличить размер выплат до 2 миллионов рублей каждой дочери моряка. Кроме того, как сообщает Российский профсоюз моряков, юристы первичной профсоюзной организации моряков Владивостока помогли подготовить иск выжившему члену экипажа Crystal Asia - студенту выпускного курса морского колледжа, который до сих пор проходит лечение и реабилитацию. Суд принял иск о компенсации морального вреда к производству, предварительное судебное заседание назначено на 2 сентября.

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бизнес, россия, общество , владивосток