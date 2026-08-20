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В России летом вырос интерес к покупке жилья

В России летом вырос интерес к покупке жилья - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России летом вырос интерес к покупке жилья

Ежемесячное число пользователей сайтов для покупки жилья в летние месяцы в России выросло на 23% в сравнении с началом года, следует из данных исследования... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:04+0300

2026-08-20T13:04+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ежемесячное число пользователей сайтов для покупки жилья в летние месяцы в России выросло на 23% в сравнении с началом года, следует из данных исследования МегаФона и Циана. "Летние месяцы не показали сезонного спада на рынке недвижимости. Ежемесячное число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья выросло (в летние месяцы – ред.) на 23% в сравнении с началом года", - следует из данных исследования. Аналитики также выяснили, что максимальный интерес пользователей сайтов прикован к двухкомнатным квартирам: на них приходится 33% просмотров, далее следуют трехкомнатные и однокомнатные квартиры с долями 28% и 19%. Сегмент студий составляет 9%, многокомнатных квартир — 12%. В то же время в реальных сделках лидируют однокомнатные квартиры, а двухкомнатные занимают второе место. Кроме того, наибольшее число пользователей порталов для подбора жилья приходится на Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовскую и Самарскую области.

москва

московская область

краснодарский край

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