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В России летом вырос интерес к покупке жилья - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России летом вырос интерес к покупке жилья
В России летом вырос интерес к покупке жилья - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России летом вырос интерес к покупке жилья
Ежемесячное число пользователей сайтов для покупки жилья в летние месяцы в России выросло на 23% в сравнении с началом года, следует из данных исследования... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:04+0300
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недвижимость
россия
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московская область
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ежемесячное число пользователей сайтов для покупки жилья в летние месяцы в России выросло на 23% в сравнении с началом года, следует из данных исследования МегаФона и Циана. "Летние месяцы не показали сезонного спада на рынке недвижимости. Ежемесячное число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья выросло (в летние месяцы – ред.) на 23% в сравнении с началом года", - следует из данных исследования. Аналитики также выяснили, что максимальный интерес пользователей сайтов прикован к двухкомнатным квартирам: на них приходится 33% просмотров, далее следуют трехкомнатные и однокомнатные квартиры с долями 28% и 19%. Сегмент студий составляет 9%, многокомнатных квартир — 12%. В то же время в реальных сделках лидируют однокомнатные квартиры, а двухкомнатные занимают второе место. Кроме того, наибольшее число пользователей порталов для подбора жилья приходится на Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовскую и Самарскую области.
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Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край, Мегафон
13:04 20.08.2026 (обновлено: 14:34 20.08.2026)
 
В России летом вырос интерес к покупке жилья

В России число пользователей сайтов для покупки жилья выросло летом на 23%

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
© Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ежемесячное число пользователей сайтов для покупки жилья в летние месяцы в России выросло на 23% в сравнении с началом года, следует из данных исследования МегаФона и Циана.
"Летние месяцы не показали сезонного спада на рынке недвижимости. Ежемесячное число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья выросло (в летние месяцы – ред.) на 23% в сравнении с началом года", - следует из данных исследования.
Аналитики также выяснили, что максимальный интерес пользователей сайтов прикован к двухкомнатным квартирам: на них приходится 33% просмотров, далее следуют трехкомнатные и однокомнатные квартиры с долями 28% и 19%. Сегмент студий составляет 9%, многокомнатных квартир — 12%. В то же время в реальных сделках лидируют однокомнатные квартиры, а двухкомнатные занимают второе место.
Кроме того, наибольшее число пользователей порталов для подбора жилья приходится на Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовскую и Самарскую области.
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯМОСКВАМосковская областьКраснодарский крайМегафон
 
 
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