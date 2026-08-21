https://1prime.ru/20260821/aeroflot-872573296.html
"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок
"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок
"Аэрофлот" с 15 октября 2026 года запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:30+0300
2026-08-21T10:30+0300
2026-08-21T10:30+0300
бизнес
россия
москва
вьетнам
иркутск
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872573296.jpg?1787297454
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 15 октября 2026 года запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила компания.
"Аэрофлот открывает собственные регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой два раза в неделю: вылет из "Шереметьево" - по четвергам и воскресеньям, обратный рейс из международного аэропорта Фукуок — по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.
По маршруту будут летать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке эконом и бизнес.
"Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания летает из Москвы в Хошимин, а также в Нячанг из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - пишет авиакомпания.
москва
вьетнам
иркутск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, вьетнам, иркутск, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВЬЕТНАМ, Иркутск, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок
"Аэрофлот" с 15 октября запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 15 октября 2026 года запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила компания.
"Аэрофлот открывает собственные регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой два раза в неделю: вылет из "Шереметьево" - по четвергам и воскресеньям, обратный рейс из международного аэропорта Фукуок — по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.
По маршруту будут летать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке эконом и бизнес.
"Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания летает из Москвы в Хошимин, а также в Нячанг из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - пишет авиакомпания.