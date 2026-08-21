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"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок

"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок

"Аэрофлот" с 15 октября 2026 года запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:30+0300

2026-08-21T10:30+0300

2026-08-21T10:30+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 15 октября 2026 года запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила компания. "Аэрофлот открывает собственные регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок. Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой два раза в неделю: вылет из "Шереметьево" - по четвергам и воскресеньям, обратный рейс из международного аэропорта Фукуок — по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении. По маршруту будут летать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке эконом и бизнес. "Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания летает из Москвы в Хошимин, а также в Нячанг из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - пишет авиакомпания.

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