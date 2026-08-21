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Рынок акций РФ на открытии пятницы снижается на 0,17%

Рынок акций РФ на открытии пятницы снижается на 0,17% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ на открытии пятницы снижается на 0,17%

Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы понижается на 0,17%, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:17+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы понижается на 0,17%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск снижался на 0,17%, до 2 118,01 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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рынок, акции, торги, мосбиржа