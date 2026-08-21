Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/alimenty-872585733.html
В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода
В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода
Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в беседе с РИА Новости предложила отменить суды при назначении или взыскании задолженности по алиментам | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:04+0300
2026-08-21T15:04+0300
финансы
общество
алименты
госдума
новые люди
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в беседе с РИА Новости предложила отменить суды при назначении или взыскании задолженности по алиментам и начислять их автоматически. "Мы предлагаем назначать алименты автоматически после развода. При этом родители смогут отказаться от такого порядка через Госуслуги или решить вопрос в суде, если не согласны с размером выплат", - сказала Авксентьева. Депутат также напомнила, что "Новые люди" предлагают создать алиментный фонд, из которого будут выплачивать деньги на детей, если второй родитель уклоняется. По ее словам, потом уже государство само будет разыскивать должника и взыскивать с него все обратно в этот фонд. Парламентарий также предложила сделать прозрачными все выплаты со счета, куда приходят алименты, чтобы родители, которые платят, могли видеть, на что тратятся деньги и чтобы все было "открыто и понятно".
https://1prime.ru/20260810/alimenty-872146887.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , алименты, госдума, новые люди, россия
Финансы, Общество , алименты, Госдума, Новые люди, РОССИЯ
15:04 21.08.2026
 
В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода

Депутат Авксентьева предложила автоматически начислять алименты после развода

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в беседе с РИА Новости предложила отменить суды при назначении или взыскании задолженности по алиментам и начислять их автоматически.
"Мы предлагаем назначать алименты автоматически после развода. При этом родители смогут отказаться от такого порядка через Госуслуги или решить вопрос в суде, если не согласны с размером выплат", - сказала Авксентьева.
Депутат также напомнила, что "Новые люди" предлагают создать алиментный фонд, из которого будут выплачивать деньги на детей, если второй родитель уклоняется. По ее словам, потом уже государство само будет разыскивать должника и взыскивать с него все обратно в этот фонд.
Парламентарий также предложила сделать прозрачными все выплаты со счета, куда приходят алименты, чтобы родители, которые платят, могли видеть, на что тратятся деньги и чтобы все было "открыто и понятно".
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2026
Юрист рассказал, наследуется ли обязанность платить алименты
10 августа, 09:24
 
ФинансыОбществоалиментыГосдумаНовые людиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала