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В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода

В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили автоматически начислять алименты после развода

Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в беседе с РИА Новости предложила отменить суды при назначении или взыскании задолженности по алиментам | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:04+0300

2026-08-21T15:04+0300

2026-08-21T15:04+0300

финансы

общество

алименты

госдума

новые люди

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в беседе с РИА Новости предложила отменить суды при назначении или взыскании задолженности по алиментам и начислять их автоматически. "Мы предлагаем назначать алименты автоматически после развода. При этом родители смогут отказаться от такого порядка через Госуслуги или решить вопрос в суде, если не согласны с размером выплат", - сказала Авксентьева. Депутат также напомнила, что "Новые люди" предлагают создать алиментный фонд, из которого будут выплачивать деньги на детей, если второй родитель уклоняется. По ее словам, потом уже государство само будет разыскивать должника и взыскивать с него все обратно в этот фонд. Парламентарий также предложила сделать прозрачными все выплаты со счета, куда приходят алименты, чтобы родители, которые платят, могли видеть, на что тратятся деньги и чтобы все было "открыто и понятно".

https://1prime.ru/20260810/alimenty-872146887.html

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финансы, общество , алименты, госдума, новые люди, россия