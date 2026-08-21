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Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя - 21.08.2026, ПРАЙМ
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:36+0300
2026-08-21T09:36+0300
бизнес
россия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. По предварительным данным прокуратуры, в пятницу Ан-3 совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, пожар был ликвидирован. Люди не пострадали. "Сегодня днем в ходе планового тренировочного полета из-за остановки двигателя самолет Ан-3 совершил вынужденную жесткую посадку. Никто не пострадал. Причина неполадки выясняется", - говорится в сообщении на платформе "Макс". По данным ведомства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться с самолета. Полет выполнялся в рамках госконтракта между агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и ООО "Добролет". По соглашению авиакомпания оказывает транспортные услуги для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров, отмечает пресс-служба.  
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бизнес, россия, сахалин
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин
09:36 21.08.2026
 
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя

Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.
По предварительным данным прокуратуры, в пятницу Ан-3 совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, пожар был ликвидирован. Люди не пострадали.
"Сегодня днем в ходе планового тренировочного полета из-за остановки двигателя самолет Ан-3 совершил вынужденную жесткую посадку. Никто не пострадал. Причина неполадки выясняется", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По данным ведомства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться с самолета.
Полет выполнялся в рамках госконтракта между агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и ООО "Добролет". По соглашению авиакомпания оказывает транспортные услуги для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров, отмечает пресс-служба.
 
 
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