https://1prime.ru/20260821/an-3-872571021.html
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя - 21.08.2026, ПРАЙМ
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:36+0300
2026-08-21T09:36+0300
2026-08-21T09:36+0300
бизнес
россия
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872571021.jpg?1787294167
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.
По предварительным данным прокуратуры, в пятницу Ан-3 совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, пожар был ликвидирован. Люди не пострадали.
"Сегодня днем в ходе планового тренировочного полета из-за остановки двигателя самолет Ан-3 совершил вынужденную жесткую посадку. Никто не пострадал. Причина неполадки выясняется", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По данным ведомства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться с самолета.
Полет выполнялся в рамках госконтракта между агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и ООО "Добролет". По соглашению авиакомпания оказывает транспортные услуги для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров, отмечает пресс-служба.
сахалин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сахалин
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.
По предварительным данным прокуратуры, в пятницу Ан-3 совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, пожар был ликвидирован. Люди не пострадали.
"Сегодня днем в ходе планового тренировочного полета из-за остановки двигателя самолет Ан-3 совершил вынужденную жесткую посадку. Никто не пострадал. Причина неполадки выясняется", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По данным ведомства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться с самолета.
Полет выполнялся в рамках госконтракта между агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и ООО "Добролет". По соглашению авиакомпания оказывает транспортные услуги для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров, отмечает пресс-служба.