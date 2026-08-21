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Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя - 21.08.2026, ПРАЙМ
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя
Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя на высоте 600 метров, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:07+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя на высоте 600 метров, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Пресс-служба регионального главка МЧС России в пятницу сообщала, что самолет Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, в связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. По данным областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться.
"Во время полета на высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна, в результате чего экипажем была совершена жесткая посадка в двух километрах от посадочной площадки "Зональное". В результате авиационного происшествия воздушное судно загорелось после посадки", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, СК РФ, МЧС
Причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя
СК назвал отказ двигателя причиной жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя на высоте 600 метров, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Пресс-служба регионального главка МЧС России в пятницу сообщала, что самолет Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, в связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. По данным областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться.
"Во время полета на высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна, в результате чего экипажем была совершена жесткая посадка в двух километрах от посадочной площадки "Зональное". В результате авиационного происшествия воздушное судно загорелось после посадки", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".