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В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета

В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета

Правительство РФ добавило в перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи еще семь деревень и сел, | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:18+0300

2026-08-21T10:18+0300

2026-08-21T10:18+0300

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ добавило в перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи еще семь деревень и сел, расположенных в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба кабмина. "В перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов добавлены сельские территории, расположенные в Заполярном районе Ненецкого автономного округа… Подписанным распоряжением в перечень добавлены семь населенных пунктов – деревни Белушье, Вижас, Волонга и Снопа, поселок Выучейский, села Нижняя Пеша и Ома", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, открыть доступ к цифровым сервисам для бизнеса. "Для этих территорий планируется создать волоконно-оптическую линию связи за счет средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений части выручки телеком-операторов", - сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что такая возможность предусмотрена изменениями в федеральный закон "О связи", которые были приняты в декабре 2024 года. Перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов был утвержден правительством в июне 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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