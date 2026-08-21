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В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета
В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета
Правительство РФ добавило в перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи еще семь деревень и сел, | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:18+0300
2026-08-21T10:18+0300
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ добавило в перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи еще семь деревень и сел, расположенных в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба кабмина. "В перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов добавлены сельские территории, расположенные в Заполярном районе Ненецкого автономного округа… Подписанным распоряжением в перечень добавлены семь населенных пунктов – деревни Белушье, Вижас, Волонга и Снопа, поселок Выучейский, села Нижняя Пеша и Ома", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, открыть доступ к цифровым сервисам для бизнеса. "Для этих территорий планируется создать волоконно-оптическую линию связи за счет средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений части выручки телеком-операторов", - сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что такая возможность предусмотрена изменениями в федеральный закон "О связи", которые были приняты в декабре 2024 года. Перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов был утвержден правительством в июне 2025 года.
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россия
РОССИЯ
10:18 21.08.2026
 
В Ненецком АО добавили еще семь населенных пунктов для интернета

Правительство добавило еще семь деревень и сел в Заполярном районе Ненецкого АО

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ добавило в перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи еще семь деревень и сел, расположенных в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба кабмина.
"В перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов добавлены сельские территории, расположенные в Заполярном районе Ненецкого автономного округа… Подписанным распоряжением в перечень добавлены семь населенных пунктов – деревни Белушье, Вижас, Волонга и Снопа, поселок Выучейский, села Нижняя Пеша и Ома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, открыть доступ к цифровым сервисам для бизнеса.
"Для этих территорий планируется создать волоконно-оптическую линию связи за счет средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений части выручки телеком-операторов", - сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что такая возможность предусмотрена изменениями в федеральный закон "О связи", которые были приняты в декабре 2024 года.
Перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений телеком-операторов был утвержден правительством в июне 2025 года.
 
РОССИЯ
 
 
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