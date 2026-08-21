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Авиасообщение на Корсике нарушено из-за сильных гроз
Авиасообщение на Корсике нарушено из-за сильных гроз - 21.08.2026, ПРАЙМ
Авиасообщение на Корсике нарушено из-за сильных гроз
Авиасообщение было сильно нарушено на французском острове Корсика из-за мощных гроз, обрушившихся ночью на юг страны, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:02+0300
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ПАРИЖ, 21 авг – ПРАЙМ. Авиасообщение было сильно нарушено на французском острове Корсика из-за мощных гроз, обрушившихся ночью на юг страны, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
"Воздушное сообщение было сильно нарушено на Корсике из-за гроз, и несколько самолетов были вынуждены остаться на земле", - говорится в материале.
В аэропорту Бастии, второго по величине корсиканского города, было отменено около 10 рейсов, многие другие задерживаются, передает телеканал. Похожая ситуация наблюдается и в авиагавани коммуны Кальви, сообщает BFMTV.
Сильные грозы прошли на юге Франции минувшей ночью. Они сопровождались проливными дождями и шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду.
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бизнес, франция
Авиасообщение на Корсике нарушено из-за сильных гроз
BFMTV: авиасообщение на Корсике нарушено из-за мощных гроз
ПАРИЖ, 21 авг – ПРАЙМ. Авиасообщение было сильно нарушено на французском острове Корсика из-за мощных гроз, обрушившихся ночью на юг страны, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
"Воздушное сообщение было сильно нарушено на Корсике из-за гроз, и несколько самолетов были вынуждены остаться на земле", - говорится в материале.
В аэропорту Бастии, второго по величине корсиканского города, было отменено около 10 рейсов, многие другие задерживаются, передает телеканал. Похожая ситуация наблюдается и в авиагавани коммуны Кальви, сообщает BFMTV.
Сильные грозы прошли на юге Франции минувшей ночью. Они сопровождались проливными дождями и шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду.