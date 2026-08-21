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Аэропорт Вены сообщил о нормализации авиасообщения после непогоды
Аэропорт Вены сообщил о нормализации авиасообщения после непогоды - 21.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Вены сообщил о нормализации авиасообщения после непогоды
Авиасообщение в аэропорту Вены нормализовалось, однако отдельные задержки рейсов на фоне непогоды в четверг не исключены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:37+0300
2026-08-21T15:37+0300
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ВЕНА, 21 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение в аэропорту Вены нормализовалось, однако отдельные задержки рейсов на фоне непогоды в четверг не исключены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Петер Клеманн. "Отдельные задержки не исключены, однако авиасообщение в целом осуществляется в штатном режиме", - отметил Клеманн. Как сообщалось ранее, в четверг грозы в Вене привели к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат". По информации в местных СМИ, сильные ливни вызвали задержки вылетов ряда рейсов Ryanair и Austrian Airlines, а самолеты British Airways и Kuwait Airways смогли вылететь лишь с опозданием в несколько часов. Кроме того, были отменены рейсы Austrian Airlines в Гамбург и Цюрих.
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бизнес, вена, austrian airlines, ryanair, british airways
Бизнес, Вена, Austrian Airlines, Ryanair, British Airways
Аэропорт Вены сообщил о нормализации авиасообщения после непогоды
Клеманн: авиасообщение в аэропорту Вены нормализовалось на фоне непогоды
ВЕНА, 21 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение в аэропорту Вены нормализовалось, однако отдельные задержки рейсов на фоне непогоды в четверг не исключены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Петер Клеманн.
"Отдельные задержки не исключены, однако авиасообщение в целом осуществляется в штатном режиме", - отметил Клеманн.
Как сообщалось ранее, в четверг грозы в Вене привели к задержкам и отменам авиарейсов в столичном аэропорту "Швехат". По информации в местных СМИ, сильные ливни вызвали задержки вылетов ряда рейсов Ryanair и Austrian Airlines, а самолеты British Airways и Kuwait Airways смогли вылететь лишь с опозданием в несколько часов.
Кроме того, были отменены рейсы Austrian Airlines в Гамбург и Цюрих.