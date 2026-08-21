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"Азимут" установил инструментальную систему посадки в аэропорту Грозного

"Азимут" установил инструментальную систему посадки в аэропорту Грозного - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Азимут" установил инструментальную систему посадки в аэропорту Грозного

Компания "Азимут" (входит в "Ростех") установила инструментальную систему посадки в аэропорту Грозного, сообщили в госкорпорации | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:44+0300

2026-08-21T08:44+0300

2026-08-21T08:44+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") установила инструментальную систему посадки в аэропорту Грозного, сообщили в госкорпорации "Аэропорт Грозного получил отечественное оборудование для навигации. Финальным аккордом в обновлении аппаратуры стала установка инструментальной системы посадки ILS 2700 нашей компании "Азимут", - говорится в сообщении. Система формирует радиосигналы, по которым бортовая аппаратура определяет положение самолета относительно полосы, что позволяет экипажам точно выдерживать курс и угол снижения даже в сложных метеоусловиях и при ограниченной видимости, отметили в госкорпорации. Ранее в аэропорту уже были внедрены комплекс "Галактика" для управления полетами, радар нового поколения АОРЛ-АМИ 2700, радиомаяк РМП-200, обеспечивающий безопасный заход на посадку, радиопеленгатор DF 2000, позволяющий точно локализовать положение борта по его сигналу, приемо-передающий центр TRS 2000 и комплексный диспетчерский тренажер, добавили в "Ростехе". "Наши современные высокотехнологичные изделия помогут авиагавани обеспечить высокие стандарты управления полетами и их безопасности", – прокомментировал генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов, его слова приведены в пресс-релизе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, грозный, азимут, ростех