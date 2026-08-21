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Бананы в крупных российских торговых сетях подешевели почти на 8%

Бананы в крупных российских торговых сетях подешевели почти на 8% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Бананы в крупных российских торговых сетях подешевели почти на 8%

Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, их цена начинается от 110 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T00:22+0300

2026-08-21T00:22+0300

2026-08-21T00:22+0300

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эквадор

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, их цена начинается от 110 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Минимальная стоимость бананов в крупных торговых сетях за месяц снизилась примерно на 8% и в середине августа цены начинаются от 110 рублей за килограмм", - сказал он. По словам председателя АКОРТ, основной объем поставок обеспечивает Эквадор - на его долю приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из эквадорских сортов отличается длительным сроком хранения - до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран этот показатель обычно не превышает один месяц. Богданов отметил, что россияне ежегодно потребляют примерно 1,4 миллиона тонн бананов - это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов: весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы.

эквадор

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бизнес, россия, эквадор, акорт