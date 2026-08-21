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Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами

Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами - 21.08.2026, ПРАЙМ

Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами

Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами, поскольку такой способ оплаты точно будет востребован в ближайшие годы, сообщили РИА Новости в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T05:11+0300

2026-08-21T05:11+0300

2026-08-21T05:11+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами, поскольку такой способ оплаты точно будет востребован в ближайшие годы, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. "Т-Банк не планирует прекращение выпуска банковских карт с чипами, но мы считаем, что к 2030 году карты будут занимать только 20% всех оплат. Остальные 80% займут альтернативные методы ― pay-сервисы, QR-коды, биометрия и т.д.", - сообщили в пресс-службе. По данным банка, доля оплат альтернативными методами в рознице достигла в первом полугодии 2026 года 33%. "Жизненный цикл карт с чипом остается достаточно длительным. Несмотря на активный рост популярности альтернативных средств оплаты (QR-коды, СБП, ВТБ Pay), доля карточных операций сохраняется еще на высоком уровне", - сообщили в пресс-службе ВТБ. "Мы не планируем прекращать выпуск карт с чипом, сохраняя за клиентами возможность выбора при использовании альтернативных платежных инструментов и сервисов", - добавили там. Руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Дмитрий Лепехин отметил, что чиповые карты останутся основным платежным инструментом для значительной части клиентов еще несколько лет. Банк наблюдает постепенный рост доли бесконтактных и цифровых платежей, но говорить о быстром вытеснении физической карты преждевременно, отметил он. "В обозримой перспективе мы не планируем отказываться от выпуска карт с чипом. Чип остается надежным и универсальным инструментом идентификации и защиты операций, особенно в условиях, когда не все точки приема платежей и не все клиенты готовы к полностью бесконтактным или цифровым решениям", - сказал Лепехин. В Альфа-банке также говорят, что карты с чипом в ближайшие годы точно сохранят свою актуальность и не планируют прекращать их выпуск. "Сегодня физическая карта остается самым универсальным платежным инструментом: она обеспечивает практически стопроцентный прием на платежной инфраструктуре по всей стране", - прокомментировали в пресс-службе банка. При этом там отметили, что платежные привычки постепенно меняются. Так, в крупных городах уже сегодня многие клиенты в повседневной жизни практически не используют сам пластик, предпочитая Alfa Pay, платежные стикеры и оплату по QR. "Аналогичная тенденция развивается и в банкоматах: доля бескарточных операций будет расти, однако говорить о полном переходе на них пока преждевременно. Физическая карта еще долго будет оставаться универсальным и резервным способом совершения операций", - отметили в банке. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич предположил, что еще пять-семь лет карты с чипами будут активно использоваться. При этом скорость их замещения на бесконтактные платежи в значительной степени зависит от готовности банковской инфраструктуры к такому переходу, добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб, рсхб, россельхозбанк