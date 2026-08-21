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Россиянам объяснили, почему овердрафт хуже кредита - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, почему овердрафт хуже кредита
Россиянам объяснили, почему овердрафт хуже кредита - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему овердрафт хуже кредита
Овердрафт — это возможность временно потратить денег больше, чем есть на балансе банковской карты или расчетном счете: банк может предоставить недостающую сумму | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T03:03+0300
2026-08-21T03:03+0300
эксклюзив
банки
финансы
кредиты
овердрафт
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Овердрафт — это возможность временно потратить денег больше, чем есть на балансе банковской карты или расчетном счете: банк может предоставить недостающую сумму в пределах установленного лимита. Однако, как рассказал агентству "Прайм" вице-президент по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов, в качестве простого и универсального способа быстро занять деньги, овердрафт воспринимать не стоит.Ключевое отличие овердрафта от классического кредита — привязанность к уже существующему счету или карте и отсутствие необходимости оформлять договор под каждую трату. Такая конструкция делает его удобным для оперативного закрытия кассовых разрывов, когда деньги нужны "здесь и сейчас". Но, как подчеркивает эксперт, доступен он далеко не всем: банки подключают эту услугу выборочно, оценивая стабильность поступлений, кредитную историю и длительность обслуживания."Чаще всего овердрафт предлагается зарплатным клиентам, а в некоторых кредитных организациях он и вовсе является прерогативой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - поясняет Барсов.По его словам, для физического лица критически важно регулярное зачисление средств — банку необходимо понимать, за счет каких именно поступлений задолженность будет погашена. Лимит и ставка рассчитываются индивидуально, и при нестабильном денежном потоке в услуге, скорее всего, будет отказано.Главные риски овердрафта кроются в его стоимости и механике погашения. Процентные ставки по нему зачастую выше, чем по другим кредитным продуктам, и льготный период практически всегда отсутствует. Кроме того, банк списывает поступившие средства в счет долга автоматически, что может оставить клиента без денег, которые он планировал использовать на иные цели.К этому добавляются возможные комиссии за обслуживание и превышение лимита, поэтому оценивать продукт лишь по номинальной ставке недальновидно.Таким образом, овердрафт оправдан лишь в очень узких сценариях — для разового и точно рассчитанного покрытия краткосрочного разрыва, например, до зачисления зарплаты. И классическая кредитная карта с льготным периодом погашения средств, пожалуй, будет более удобной."Для систематического решения финансовых вопросов или в качестве замены потребительскому кредиту овердрафт не подходит. Для большинства заемщиков он остается сложным, дорогим и не всегда прозрачным инструментом, ограничения по которому существенно перевешивают преимущества", - заключает эксперт.
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эксклюзив, банки, финансы, кредиты, овердрафт
Эксклюзив, Банки, Финансы, кредиты, Овердрафт
03:03 21.08.2026
 
Россиянам объяснили, почему овердрафт хуже кредита

Барсов из МТС-Банка рассказал о скрытых рисках овердрафта

© Unsplash/Clay BanksБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Clay Banks
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Овердрафт — это возможность временно потратить денег больше, чем есть на балансе банковской карты или расчетном счете: банк может предоставить недостающую сумму в пределах установленного лимита. Однако, как рассказал агентству "Прайм" вице-президент по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов, в качестве простого и универсального способа быстро занять деньги, овердрафт воспринимать не стоит.
Ключевое отличие овердрафта от классического кредита — привязанность к уже существующему счету или карте и отсутствие необходимости оформлять договор под каждую трату. Такая конструкция делает его удобным для оперативного закрытия кассовых разрывов, когда деньги нужны "здесь и сейчас". Но, как подчеркивает эксперт, доступен он далеко не всем: банки подключают эту услугу выборочно, оценивая стабильность поступлений, кредитную историю и длительность обслуживания.
"Чаще всего овердрафт предлагается зарплатным клиентам, а в некоторых кредитных организациях он и вовсе является прерогативой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - поясняет Барсов.
По его словам, для физического лица критически важно регулярное зачисление средств — банку необходимо понимать, за счет каких именно поступлений задолженность будет погашена. Лимит и ставка рассчитываются индивидуально, и при нестабильном денежном потоке в услуге, скорее всего, будет отказано.
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Главные риски овердрафта кроются в его стоимости и механике погашения. Процентные ставки по нему зачастую выше, чем по другим кредитным продуктам, и льготный период практически всегда отсутствует. Кроме того, банк списывает поступившие средства в счет долга автоматически, что может оставить клиента без денег, которые он планировал использовать на иные цели.
К этому добавляются возможные комиссии за обслуживание и превышение лимита, поэтому оценивать продукт лишь по номинальной ставке недальновидно.
Таким образом, овердрафт оправдан лишь в очень узких сценариях — для разового и точно рассчитанного покрытия краткосрочного разрыва, например, до зачисления зарплаты. И классическая кредитная карта с льготным периодом погашения средств, пожалуй, будет более удобной.
"Для систематического решения финансовых вопросов или в качестве замены потребительскому кредиту овердрафт не подходит. Для большинства заемщиков он остается сложным, дорогим и не всегда прозрачным инструментом, ограничения по которому существенно перевешивают преимущества", - заключает эксперт.
 
ЭксклюзивБанкиФинансыкредитыОвердрафт
 
 
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