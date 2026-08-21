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Денежная база России в узком определении выросла до 22,362 трлн руб

Денежная база России в узком определении выросла до 22,362 трлн руб - 21.08.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении выросла до 22,362 трлн руб

Денежная база России в узком определении по состоянию на 14 августа выросла до 22,362 триллиона рублей с 22,192 триллиона на 7 августа, сообщил Банк России. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:43+0300

2026-08-21T11:43+0300

2026-08-21T11:43+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 14 августа выросла до 22,362 триллиона рублей с 22,192 триллиона на 7 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 170 миллиардов рублей, или на 0,77%. Показатель впервые превысил отметку в 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и с тех пор почти непрерывно растет. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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