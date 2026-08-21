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Беспилотники атаковали судно в Черном море, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Беспилотники атаковали судно в Черном море, пишут СМИ
Беспилотники атаковали судно в Черном море, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
Беспилотники атаковали судно в Черном море, пишут СМИ
Беспилотники атаковали в Черном море судно VOLGO-BALT 226, эксплуатируемое турецкой компанией, пострадавших нет, повреждены мостик и жилые помещения, сообщил... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:54+0300
2026-08-21T13:57+0300
черное море
азербайджан
грузия
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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Беспилотники атаковали в Черном море судно VOLGO-BALT 226, эксплуатируемое турецкой компанией, пострадавших нет, повреждены мостик и жилые помещения, сообщил портал морской информации Maritime Voice. "Эксплуатируемое турецкой компанией судно VOLGO-BALT 226 подверглось атаке беспилотников в Черном море... мостик и жилые помещения судна получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении портала в соцсети Х. Согласно сообщению, на борту находятся десять граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал. "Несмотря на полученные повреждения, судно продолжает курс на Трабзон", — пишет Maritime Voice.
https://1prime.ru/20260814/rossiya-872404567.html
черное море
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черное море, азербайджан, грузия
Черное море, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ
13:54 21.08.2026 (обновлено: 13:57 21.08.2026)
 
Беспилотники атаковали судно в Черном море, пишут СМИ

Maritime Voice: беспилотники атаковали турецкое судно VOLGO-BALT 226 в Черном море

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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Беспилотники атаковали в Черном море судно VOLGO-BALT 226, эксплуатируемое турецкой компанией, пострадавших нет, повреждены мостик и жилые помещения, сообщил портал морской информации Maritime Voice.
"Эксплуатируемое турецкой компанией судно VOLGO-BALT 226 подверглось атаке беспилотников в Черном море... мостик и жилые помещения судна получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Согласно сообщению, на борту находятся десять граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал.
"Несмотря на полученные повреждения, судно продолжает курс на Трабзон", — пишет Maritime Voice.
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