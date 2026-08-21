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Фондовые индексы Европы начали рост после выхода экономической статистики

Фондовые индексы Европы начали рост после выхода экономической статистики - 21.08.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы начали рост после выхода экономической статистики

Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу после выхода статистики по экономике стран еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:12+0300

2026-08-21T14:12+0300

2026-08-21T14:21+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу после выхода статистики по экономике стран еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.52 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 10 760,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,05%, до 8 457,53 пункта, немецкий DAX - на 0,03%, до 26 019,79 пункта. Ранее в пятницу S&P Global опубликовал данные по индексу деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять месяцев, с 52 пунктов в июле. Хотя аналитики предполагали, напротив, снижение показателя - до 51,7 пункта. При этом показатель для промышленности еврозоны вырос до максимума за 4 года и три месяца в 52,8 пункта с 51,9 пункта в июле, аналитики ожидали показатель на отметке в 51,8 пункта. А индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, сохранился на июльском уровне в 51,7 пункта, прогноз составлял 51,5 пункта. "Производственный сектор снова выходит в лидеры... при этом сектор услуг играет поддерживающую роль, демонстрируя еще один месяц хорошего роста после спада, наблюдавшегося во втором квартале", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста S&P Global Криса Уильямсона (Chris Williamson). Аналогичные данные стали известны по экономике Великобритании. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в августе, как показали предварительные данные, поднялся до 52,5 пункта с 52,2 пункта в июле при прогнозе аналитиков в 51,6 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании поднялся до максимума за полгода - до 52,8 пункта с 52,1 пункта. Аналитики ожидали августовский показатель в 51,8 пункта.

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