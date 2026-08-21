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Bosch планирует начать производство гуманоидных роботов, пишут СМИ
Bosch планирует начать производство гуманоидных роботов, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
Bosch планирует начать производство гуманоидных роботов, пишут СМИ
Концерн Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов на своем заводе в Шварцвальде в августе 2027 года, сообщила газета Frankfurter... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:11+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Концерн Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов на своем заводе в Шварцвальде в августе 2027 года, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Bosch планирует производить в Бюле совершенно новый продукт. Со следующего лета на заводе в сотрудничестве с британским стартапом Humanoid начнется серийное производство так называемых гуманоидных роботов", - пишет издание. Отмечается, что Bosch вышел на перспективный рынок гуманоидных роботов относительно поздно. Для этого в 2026 году компания заключила ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями в Европе и Китае, одно из них было подписано весной с Humanoid. "Серийное производство гуманоидных роботов в Бюле должно начаться в августе 2027 года", - сообщил изданию представитель Humanoid. В Bosch заявляют, что после успешных практических испытаний в Бюле компания возьмет на себя производство роботов по заказу Humanoid. В будущем Bosch также может поставлять такие детали, как приводы, моторы, датчики и другие компоненты. По информации Humanoid, в Бюле будет производиться новое поколение роботов под названием Gamma, которое послужит платформой для промышленного использования. Одним из первых покупателей станет производитель автокомпонентов Schaeffler, с которым британский стартап также заключил соглашение. Кроме того, Humanoid планирует сдавать роботов в аренду, чтобы они выполняли монотонные и тяжелые задачи в промышленном производстве и логистике. По данным Humanoid, в 2027 году в Бюле планируется произвести несколько сотен гуманоидных роботов. В общей сложности на заводе Bosch в Бюле сейчас работают 2700 человек, которые производят там, помимо прочего, небольшие электродвигатели и компоненты для автомобильных стеклоподъемников. Компания ранее объявила о намерении сократить около 1100 рабочих мест в Бюле к 2030 году.
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Технологии, ЕВРОПА, КИТАЙ, Bosch
Bosch планирует начать производство гуманоидных роботов, пишут СМИ
FAZ: Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов в августе 2027 года
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Концерн Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов на своем заводе в Шварцвальде в августе 2027 года, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Bosch планирует производить в Бюле совершенно новый продукт. Со следующего лета на заводе в сотрудничестве с британским стартапом Humanoid начнется серийное производство так называемых гуманоидных роботов", - пишет издание.
Отмечается, что Bosch вышел на перспективный рынок гуманоидных роботов относительно поздно. Для этого в 2026 году компания заключила ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями в Европе и Китае, одно из них было подписано весной с Humanoid.
"Серийное производство гуманоидных роботов в Бюле должно начаться в августе 2027 года", - сообщил изданию представитель Humanoid.
В Bosch заявляют, что после успешных практических испытаний в Бюле компания возьмет на себя производство роботов по заказу Humanoid. В будущем Bosch также может поставлять такие детали, как приводы, моторы, датчики и другие компоненты.
По информации Humanoid, в Бюле будет производиться новое поколение роботов под названием Gamma, которое послужит платформой для промышленного использования. Одним из первых покупателей станет производитель автокомпонентов Schaeffler, с которым британский стартап также заключил соглашение.
Кроме того, Humanoid планирует сдавать роботов в аренду, чтобы они выполняли монотонные и тяжелые задачи в промышленном производстве и логистике. По данным Humanoid, в 2027 году в Бюле планируется произвести несколько сотен гуманоидных роботов.
В общей сложности на заводе Bosch в Бюле сейчас работают 2700 человек, которые производят там, помимо прочего, небольшие электродвигатели и компоненты для автомобильных стеклоподъемников. Компания ранее объявила о намерении сократить около 1100 рабочих мест в Бюле к 2030 году.