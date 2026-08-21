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Дефицит госбюджета Британии оказался больше ожидаемого, пишет Guardian

Дефицит госбюджета Британии оказался больше ожидаемого, пишет Guardian - 21.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит госбюджета Британии оказался больше ожидаемого, пишет Guardian

Дефицит государственного бюджета Великобритании в июле оказался почти на 2,5 миллиарда долларов больше ожидаемого, сообщила газета Guardian со ссылкой на бюро... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:52+0300

2026-08-21T14:52+0300

2026-08-21T14:52+0300

мировая экономика

великобритания

энди бернем

бюджет

дефицит бюджета

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ЛОНДОН, 21 авг - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета Великобритании в июле оказался почти на 2,5 миллиарда долларов больше ожидаемого, сообщила газета Guardian со ссылкой на бюро национальной статистики Великобритании. "В июле дефицит бюджета правительства Великобритании оказался больше ожидаемого и составил 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (почти 2,5 миллиарда долларов)", - пишет издание. При этом экономисты ожидали в июле нулевой дефицит, так как в этом месяце доходы бюджета обычно растут за счет поступлений от подоходного налога, отмечает Guardian. Как отмечает издание, общий государственный долг страны составил около 4 триллионов долларов, или 94% ВВП, что на 131 миллиард долларов больше, чем годом ранее. На фоне зафиксированного дефицита премьер-министр Великобритании Энди Бернем проведет совещание в недавно открытом региональном офисе канцелярии премьера в Манчестере вместе с министром финансов Джоном Хили, первым государственным секретарем Лу Хейгом и рядом других высокопоставленных лиц, говорится в публикации. В июле британское бюро по бюджетной ответственности сообщало, что госдолг страны почти при любом сценарии выходит на траекторию непрерывного роста и государству придется ужесточить бюджетно-налоговую политику.

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мировая экономика, великобритания, энди бернем, бюджет, дефицит бюджета