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Мега-бункер для миллиардеров построят в Швейцарских Альпах, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Мега-бункер для миллиардеров построят в Швейцарских Альпах, пишут СМИ
Мега-бункер для миллиардеров построят в Швейцарских Альпах, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
Мега-бункер для миллиардеров построят в Швейцарских Альпах, пишут СМИ
Огромный бункер для миллиардеров с хранилищами, которые выдержат любую атаку, строится на глубине 100 метров в Швейцарских Альпах, сообщает телерадиокомпания... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:32+0300
2026-08-21T16:32+0300
мировая экономика
швейцария
швейцарский национальный банк
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ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Огромный бункер для миллиардеров с хранилищами, которые выдержат любую атаку, строится на глубине 100 метров в Швейцарских Альпах, сообщает телерадиокомпания RTS. Проект разрабатывает компания Brünig Mega Safe для представителей мировой элиты, которые все больше стремятся обезопасить свои активы от глобальных потрясений. "В недрах гор у перевала Брюниг, неподалеку от деревни Лунгерн, строится гигантский комплекс подземных хранилищ, призванных защитить активы богатейших людей мира. Это "сейф для состоятельных", способный, как утверждается, выдержать любую атаку", – передает RTS. Председатель совета директоров компании Brünig Mega Safe Томас Гассер отметил, что клиентам обещают высочайший уровень безопасности: около двух десятков хранилищ для ценностей будут размещены в толще скальных пород на глубине более ста метров. По словам разработчиков, степень защиты будет "сопоставима с уровнем безопасности Швейцарского национального банка", что станет надежным сдерживающим фактором даже для самых дерзких преступников. Как сообщил Гассер, после завершения работ доступ к хранилищам в бункере будет открыт лишь для избранных. "Сначала придется проехать через специальный контрольно-пропускной пункт и выйти из автомобиля: предстоит пройти несколько этапов проверки безопасности, подробности которых, разумеется, не разглашаются", – рассказал Гассер, слова которого передает RTS. Как передает RTS, строительство уже находится на продвинутой стадии: открытие комплекса запланировано на 2027 год. Минимальная цена хранилища – почти 1 миллион швейцарских франков (1,23 миллиона долларов). Каждая "ячейка" будет сдаваться сроком на 99 лет. В RTS добавили, что идея создания защищенных хранилищ в глубине горных массивов не нова для Швейцарии. Ранее многие выведенные из эксплуатации военные бункеры уже были переоборудованы в бронированные хранилища или дата-центры повышенной безопасности.
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мировая экономика, швейцария, швейцарский национальный банк
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарский национальный банк
16:32 21.08.2026
 
Мега-бункер для миллиардеров построят в Швейцарских Альпах, пишут СМИ

RTS: Огромный бункер для миллиардеров построят на глубине 100 метров в Швейцарских Альпах

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГоры в Швейцарии.
Горы в Швейцарии. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Огромный бункер для миллиардеров с хранилищами, которые выдержат любую атаку, строится на глубине 100 метров в Швейцарских Альпах, сообщает телерадиокомпания RTS.
Проект разрабатывает компания Brünig Mega Safe для представителей мировой элиты, которые все больше стремятся обезопасить свои активы от глобальных потрясений.
"В недрах гор у перевала Брюниг, неподалеку от деревни Лунгерн, строится гигантский комплекс подземных хранилищ, призванных защитить активы богатейших людей мира. Это "сейф для состоятельных", способный, как утверждается, выдержать любую атаку", – передает RTS.
Председатель совета директоров компании Brünig Mega Safe Томас Гассер отметил, что клиентам обещают высочайший уровень безопасности: около двух десятков хранилищ для ценностей будут размещены в толще скальных пород на глубине более ста метров. По словам разработчиков, степень защиты будет "сопоставима с уровнем безопасности Швейцарского национального банка", что станет надежным сдерживающим фактором даже для самых дерзких преступников.
Как сообщил Гассер, после завершения работ доступ к хранилищам в бункере будет открыт лишь для избранных.
"Сначала придется проехать через специальный контрольно-пропускной пункт и выйти из автомобиля: предстоит пройти несколько этапов проверки безопасности, подробности которых, разумеется, не разглашаются", – рассказал Гассер, слова которого передает RTS.
Как передает RTS, строительство уже находится на продвинутой стадии: открытие комплекса запланировано на 2027 год. Минимальная цена хранилища – почти 1 миллион швейцарских франков (1,23 миллиона долларов). Каждая "ячейка" будет сдаваться сроком на 99 лет.
В RTS добавили, что идея создания защищенных хранилищ в глубине горных массивов не нова для Швейцарии. Ранее многие выведенные из эксплуатации военные бункеры уже были переоборудованы в бронированные хранилища или дата-центры повышенной безопасности.
 
Мировая экономикаШВЕЙЦАРИЯШвейцарский национальный банк
 
 
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