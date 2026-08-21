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Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи

Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи - 21.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи

Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на россыпное золото приведет к росту числа аукционов за счет перехода участков в перечень выставляемых на торги,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:26+0300

2026-08-21T13:26+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на россыпное золото приведет к росту числа аукционов за счет перехода участков в перечень выставляемых на торги, сказал заместитель директора по вопросам лицензирования недропользования ФГКУ "Росгеолэкспертиза" Константин Горохов. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа. Минприроды РФ и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете с 1 сентября выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. "Стоит отметить, что наблюдается снижение количества аукционов за последние 3 года, но при этом растет доходность. И мы считаем, что после отмены заявительного принципа вырастет число аукционов за счет перехода участков в перечень", - передает его слова пресс-служба Роснедр. Горохов подчеркнул, что отмену заявительного принципа нельзя считать негативным явлением. По его словам, на данный момент в России действует порядка 4 тысяч поисковых лицензий, однако далеко не все из них успешно осваиваются. "Тем более у нас существует институт переоформления лицензий без корпоративных связей - с одного юридического лица на другое. И передавать можно только лицензии, по которым ведутся работы. Таким образом, мы исключаем спекулянтов и продажу лицензий новым игрокам рынка, не понимающим, что с ними делать", - добавил он. Ранее на неделе руководитель Роснедр Олег Казанов заявил, что основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, ведомство уже готовит более 100 объектов к торгам 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роснедра, минприроды