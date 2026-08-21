Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/chislo-872580385.html
Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи
Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи - 21.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи
Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на россыпное золото приведет к росту числа аукционов за счет перехода участков в перечень выставляемых на торги,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:26+0300
2026-08-21T13:30+0300
бизнес
россия
роснедра
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872580385.jpg?1787308245
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на россыпное золото приведет к росту числа аукционов за счет перехода участков в перечень выставляемых на торги, сказал заместитель директора по вопросам лицензирования недропользования ФГКУ "Росгеолэкспертиза" Константин Горохов. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа. Минприроды РФ и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете с 1 сентября выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. "Стоит отметить, что наблюдается снижение количества аукционов за последние 3 года, но при этом растет доходность. И мы считаем, что после отмены заявительного принципа вырастет число аукционов за счет перехода участков в перечень", - передает его слова пресс-служба Роснедр. Горохов подчеркнул, что отмену заявительного принципа нельзя считать негативным явлением. По его словам, на данный момент в России действует порядка 4 тысяч поисковых лицензий, однако далеко не все из них успешно осваиваются. "Тем более у нас существует институт переоформления лицензий без корпоративных связей - с одного юридического лица на другое. И передавать можно только лицензии, по которым ведутся работы. Таким образом, мы исключаем спекулянтов и продажу лицензий новым игрокам рынка, не понимающим, что с ними делать", - добавил он. Ранее на неделе руководитель Роснедр Олег Казанов заявил, что основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, ведомство уже готовит более 100 объектов к торгам 2027 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роснедра, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, Роснедра, Минприроды
13:26 21.08.2026 (обновлено: 13:30 21.08.2026)
 
Эксперт оценил идею об отмене заявительной выдачи лицензий на россыпи

Росгеолэкспертиза рассказала о последствиях отмены заявительной выдачи лицензий на россыпи

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на россыпное золото приведет к росту числа аукционов за счет перехода участков в перечень выставляемых на торги, сказал заместитель директора по вопросам лицензирования недропользования ФГКУ "Росгеолэкспертиза" Константин Горохов.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
Минприроды РФ и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете с 1 сентября выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу.
"Стоит отметить, что наблюдается снижение количества аукционов за последние 3 года, но при этом растет доходность. И мы считаем, что после отмены заявительного принципа вырастет число аукционов за счет перехода участков в перечень", - передает его слова пресс-служба Роснедр.
Горохов подчеркнул, что отмену заявительного принципа нельзя считать негативным явлением. По его словам, на данный момент в России действует порядка 4 тысяч поисковых лицензий, однако далеко не все из них успешно осваиваются.
"Тем более у нас существует институт переоформления лицензий без корпоративных связей - с одного юридического лица на другое. И передавать можно только лицензии, по которым ведутся работы. Таким образом, мы исключаем спекулянтов и продажу лицензий новым игрокам рынка, не понимающим, что с ними делать", - добавил он.
Ранее на неделе руководитель Роснедр Олег Казанов заявил, что основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, ведомство уже готовит более 100 объектов к торгам 2027 года.
 
БизнесРОССИЯРоснедраМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала