https://1prime.ru/20260821/danija-872584775.html

СМИ объяснили отказ Дании помогать в расследовании взрывов на "Севпотоках"

СМИ объяснили отказ Дании помогать в расследовании взрывов на "Севпотоках" - 21.08.2026, ПРАЙМ

СМИ объяснили отказ Дании помогать в расследовании взрывов на "Севпотоках"

Власти Дании отказались в 2024 году содействовать Германии в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток", опасаясь угрозы благополучию государства,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:42+0300

2026-08-21T14:42+0300

2026-08-21T14:46+0300

газ

германия

дания

швеция

борнхольм

всу

северный поток - 2

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Дании отказались в 2024 году содействовать Германии в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток", опасаясь угрозы благополучию государства, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на поступивший в ее распоряжение немецкий обвинительный акт. Как отмечает телерадиокомпания, Германии требовалось проведение допросов для расследования, и она направила запросы властям соседних стран - Дании, Швеции и Польши. DR со ссылкой на документ сообщает, что отказ датской прокуратуры датирован 14 февраля 2024 года. "Датские власти отказались расследовать дело на Борнхольме и Кристиансе (датские остров и архипелаг, связанные с делом о взрывах на "Северных потоках" - ред.) из-за возможной угрозы благополучию государства", - приводит DR выдержку из документа. При этом датская прокуратура в ответ на запрос DR доступа к ответу прокурора заявила, что "в прокуратуре не удалось распознать подобный документ". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

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газ, германия, дания, швеция, борнхольм, всу, северный поток - 2