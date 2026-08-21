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Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов
Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов
Российские домохозяйства перестраивают сберегательные стратегии и переводят средства со срочных банковских депозитов на накопительные счета. Как рассказал... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T02:02+0300
2026-08-21T02:02+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские домохозяйства перестраивают сберегательные стратегии и переводят средства со срочных банковских депозитов на накопительные счета. Как рассказал агентству "Прайм" гендиректор ИК "Диалот" Егор Диашов, этот тренд отражает фундаментальный сдвиг в поведении вкладчиков: в условиях экономической неопределенности они предпочитают иметь быстрый доступ к своим деньгам, чем повышенную процентную ставку.Деньги перестают быть "длинными", переходя в разряд коротких и высоколиквидных средств на накопительных счетах. Их объем уже превысил 20 триллионов рублей."В момент, когда регуляторный цикл и инфляционные ожидания станут более определенными, эти деньги могут вернуться обратно в более доходные инструменты", - отмечает Диашов.Растущая привлекательность накопительных счетов подкрепляется маркетинговой активностью банков: высокие "приветственные" ставки в первые месяцы обслуживания зачастую сравнимы с доходностью срочных вкладов.Однако в основе этого бума лежит не столько ориентация на процентную ставку, сколько нежелание граждан фиксировать срок своих обязательств перед банком. В условиях непредсказуемой траектории инфляции и волатильности на финансовых рынках такие счета выполняют роль "тихой гавани" в ожидании более ясных рыночных сигналов.Эксперт предупреждает, что гибкость сберегательных счетов имеет свою обратную сторону, о которой стоит помнить вкладчикам. Ключевое отличие от классического депозита — право банка изменять ставку в одностороннем порядке.Кроме того, чтобы получить максимальный процент, кредитные организации часто выдвигают дополнительные условия вроде подключения платных подписок или поддержание обязательного порога ежемесячных трат по картам.Наконец, многие банки начисляют проценты по накопительному счету на минимальный остаток, зафиксированный в течение месяца. Это означает, что даже краткосрочное снятие денег может существенно снизить итоговый доход за период."Таким образом, платой за право распоряжаться средствами в любой момент становится не только потенциально более низкая ставка, но и необходимость постоянного мониторинга условий, что принципиально отличает накопительный счет от срочного вклада", - подытоживает Диашов.
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эксклюзив, финансы, банки, вклады
Эксклюзив, Финансы, Банки, Вклады
Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов
Эксперт Диашов объяснил, чем "короткие" счета хуже вклада в банке
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские домохозяйства перестраивают сберегательные стратегии и переводят средства со срочных банковских депозитов на накопительные счета. Как рассказал агентству "Прайм" гендиректор ИК "Диалот" Егор Диашов, этот тренд отражает фундаментальный сдвиг в поведении вкладчиков: в условиях экономической неопределенности они предпочитают иметь быстрый доступ к своим деньгам, чем повышенную процентную ставку.
Деньги перестают быть "длинными", переходя в разряд коротких и высоколиквидных средств на накопительных счетах. Их объем уже превысил 20 триллионов рублей.
"В момент, когда регуляторный цикл и инфляционные ожидания станут более определенными, эти деньги могут вернуться обратно в более доходные инструменты", - отмечает Диашов.
Растущая привлекательность накопительных счетов подкрепляется маркетинговой активностью банков: высокие "приветственные" ставки в первые месяцы обслуживания зачастую сравнимы с доходностью срочных вкладов.
Однако в основе этого бума лежит не столько ориентация на процентную ставку, сколько нежелание граждан фиксировать срок своих обязательств перед банком. В условиях непредсказуемой траектории инфляции и волатильности на финансовых рынках такие счета выполняют роль "тихой гавани" в ожидании более ясных рыночных сигналов.
Эксперт рассказал, как заработать на накопительных счетах
Эксперт предупреждает, что гибкость сберегательных счетов имеет свою обратную сторону, о которой стоит помнить вкладчикам. Ключевое отличие от классического депозита — право банка изменять ставку в одностороннем порядке.
Кроме того, чтобы получить максимальный процент, кредитные организации часто выдвигают дополнительные условия вроде подключения платных подписок или поддержание обязательного порога ежемесячных трат по картам.
Наконец, многие банки начисляют проценты по накопительному счету на минимальный остаток, зафиксированный в течение месяца. Это означает, что даже краткосрочное снятие денег может существенно снизить итоговый доход за период.
"Таким образом, платой за право распоряжаться средствами в любой момент становится не только потенциально более низкая ставка, но и необходимость постоянного мониторинга условий, что принципиально отличает накопительный счет от срочного вклада", - подытоживает Диашов.