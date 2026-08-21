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Дмитриев согласился со словами Вайдель об угрозе роста цен на газ в ФРГ

Дмитриев согласился со словами Вайдель об угрозе роста цен на газ в ФРГ - 21.08.2026, ПРАЙМ

Дмитриев согласился со словами Вайдель об угрозе роста цен на газ в ФРГ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился со словами сопредседателя... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T02:04+0300

2026-08-21T02:04+0300

2026-08-21T02:04+0300

газ

мировая экономика

германия

фрг

ормузский пролив

кирилл дмитриев

алиса вайдель

адг

ес

ек

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился со словами сопредседателя оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель об угрозе роста цен на газ в ФРГ. Вайдель в четверг написала на своей странице в соцсети X, что газохранилища в Германии наполовину пусты, возникает угроза роста цен на газ, а немецкие власти своей неудачной политикой создают риски для надежности энергоснабжения страны. "Все правда", - написал Дмитриев на своей странице в X, отвечая на публикацию сопредседателя АдГ. Министерство экономики и энергетики Германии в четверг заявило, что страна не столкнется с дефицитом газа в зимний период, несмотря на низкий уровень запасов в газохранилищах. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет. Согласно сообщению ассоциации, сейчас немецкие газохранилища заполнены только на 50,06%. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

германия

фрг

ормузский пролив

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газ, мировая экономика, германия, фрг, ормузский пролив, кирилл дмитриев, алиса вайдель, адг, ес, ек