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Додон объявил о подготовке протестов в Молдавии из-за роста тарифов

Додон объявил о подготовке протестов в Молдавии из-за роста тарифов - 21.08.2026, ПРАЙМ

Додон объявил о подготовке протестов в Молдавии из-за роста тарифов

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил о готовности организовать массовые протесты против роста тарифов. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:09+0300

2026-08-21T14:09+0300

2026-08-21T14:10+0300

молдавия

игорь додон

нацбанк

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КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил о готовности организовать массовые протесты против роста тарифов. В пятницу национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на газ. Они выросли с 14,42 лея (82 цента) до 20,3 лея (1,20 доллара) за кубометр. По сравнению с февралем тариф вырос на 40,8%. "Газ дорожает на 41 процент! Правительство, контролируемое партией власти ("Действие и солидарность" - ред.), должно объяснить, почему не закупило достаточное количество газа в апреле-мае, когда цены были ниже", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, некоторым людям приходится копить деньги целый год, чтобы потратить их на газ зимой. "Люди вынуждены голодать, чтобы не замерзнуть. Необходима широкая протестная мобилизация с участием в протестах десятков тысяч граждан - мирная и законная, с четкими требованиями и последовательными действиями. Я обсужу это намерение с гражданами", - сообщил экс-президент. Кабмин Молдавии 28 июля одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Молдавия несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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молдавия, игорь додон, нацбанк