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Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере
Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере - 21.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере
Российские компании внедряют искусственный интеллект и автоматизируют часть задач, поэтому работодатели ждут от соискателей в IT-сфере не только технической... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:33+0300
2026-08-21T10:33+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские компании внедряют искусственный интеллект и автоматизируют часть задач, поэтому работодатели ждут от соискателей в IT-сфере не только технической базы, но и способности критически мыслить, рассказал РИА Новости продуктовый лидер платформы "Сфера" IT-холдинга Т1 Сергей Полиненко. "Теперь искусственный интеллект берет на себя часть задач, с которых раньше начиналась карьера… Ключевой компетенцией, которую все чаще оценивают работодатели, становится критическое мышление - способность не просто принимать результат ИИ на веру, а проверять его, понимать логику решения и, при необходимости, находить и исправлять ошибки", - сказал он. Так, эксперт отметил, что начинающий разработчик должен уметь объяснить, почему предложенный нейросетью код работает именно так, а не просто использовать готовый ответ. Он добавил, что сфера найма переходит в новую фазу: работодатели внимательнее относятся к затратам, пересматривают процессы разработки и стремятся получать больше результата от существующих команд. Тем не менее в ближайшие годы воздействие ИИ будет становиться заметнее, уточнил Полиненко. Большинство разработчиков уже встроили его в повседневные задачи: генеративные модели помогают писать код, создавать тесты, готовить документацию, анализировать требования и выполнять часть обязанностей аналитиков и тестировщиков. По мнению специалиста, вместе с развитием искусственного интеллекта изменится и сам формат технических интервью. "Кажется, что в ближайшей перспективе на собеседованиях соискателю официально будут разрешать пользоваться всеми доступными инструментами, включая ИИ, а потом попросят объяснить, каким образом он получил результат и почему считает его правильным", - предполагает собеседник агентства.
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192
40
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
10:33 21.08.2026
 
Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере

Эксперт Полиненко: соискатели в IT-сфере должны уметь критически мыслить

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские компании внедряют искусственный интеллект и автоматизируют часть задач, поэтому работодатели ждут от соискателей в IT-сфере не только технической базы, но и способности критически мыслить, рассказал РИА Новости продуктовый лидер платформы "Сфера" IT-холдинга Т1 Сергей Полиненко.
"Теперь искусственный интеллект берет на себя часть задач, с которых раньше начиналась карьера… Ключевой компетенцией, которую все чаще оценивают работодатели, становится критическое мышление - способность не просто принимать результат ИИ на веру, а проверять его, понимать логику решения и, при необходимости, находить и исправлять ошибки", - сказал он.
Так, эксперт отметил, что начинающий разработчик должен уметь объяснить, почему предложенный нейросетью код работает именно так, а не просто использовать готовый ответ.
Он добавил, что сфера найма переходит в новую фазу: работодатели внимательнее относятся к затратам, пересматривают процессы разработки и стремятся получать больше результата от существующих команд.
Тем не менее в ближайшие годы воздействие ИИ будет становиться заметнее, уточнил Полиненко. Большинство разработчиков уже встроили его в повседневные задачи: генеративные модели помогают писать код, создавать тесты, готовить документацию, анализировать требования и выполнять часть обязанностей аналитиков и тестировщиков.
По мнению специалиста, вместе с развитием искусственного интеллекта изменится и сам формат технических интервью.
"Кажется, что в ближайшей перспективе на собеседованиях соискателю официально будут разрешать пользоваться всеми доступными инструментами, включая ИИ, а потом попросят объяснить, каким образом он получил результат и почему считает его правильным", - предполагает собеседник агентства.
 
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