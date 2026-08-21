https://1prime.ru/20260821/ekspert-872573399.html

Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере

Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере - 21.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что ждет соискателей в IT-сфере

Российские компании внедряют искусственный интеллект и автоматизируют часть задач, поэтому работодатели ждут от соискателей в IT-сфере не только технической... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:33+0300

2026-08-21T10:33+0300

2026-08-21T10:33+0300

технологии

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872573399.jpg?1787297637

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские компании внедряют искусственный интеллект и автоматизируют часть задач, поэтому работодатели ждут от соискателей в IT-сфере не только технической базы, но и способности критически мыслить, рассказал РИА Новости продуктовый лидер платформы "Сфера" IT-холдинга Т1 Сергей Полиненко. "Теперь искусственный интеллект берет на себя часть задач, с которых раньше начиналась карьера… Ключевой компетенцией, которую все чаще оценивают работодатели, становится критическое мышление - способность не просто принимать результат ИИ на веру, а проверять его, понимать логику решения и, при необходимости, находить и исправлять ошибки", - сказал он. Так, эксперт отметил, что начинающий разработчик должен уметь объяснить, почему предложенный нейросетью код работает именно так, а не просто использовать готовый ответ. Он добавил, что сфера найма переходит в новую фазу: работодатели внимательнее относятся к затратам, пересматривают процессы разработки и стремятся получать больше результата от существующих команд. Тем не менее в ближайшие годы воздействие ИИ будет становиться заметнее, уточнил Полиненко. Большинство разработчиков уже встроили его в повседневные задачи: генеративные модели помогают писать код, создавать тесты, готовить документацию, анализировать требования и выполнять часть обязанностей аналитиков и тестировщиков. По мнению специалиста, вместе с развитием искусственного интеллекта изменится и сам формат технических интервью. "Кажется, что в ближайшей перспективе на собеседованиях соискателю официально будут разрешать пользоваться всеми доступными инструментами, включая ИИ, а потом попросят объяснить, каким образом он получил результат и почему считает его правильным", - предполагает собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес