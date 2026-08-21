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Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров
Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров - 21.08.2026, ПРАЙМ
Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров
Доступы бывших сотрудников к внутренней системе компании становятся лазейкой для хакеров - они смогут получить доступ к внутренним перепискам, а украденную... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:43+0300
2026-08-21T10:43+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Доступы бывших сотрудников к внутренней системе компании становятся лазейкой для хакеров - они смогут получить доступ к внутренним перепискам, а украденную информацию опубликовать в открытом доступе или использовать для шантажа и вымогательства, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Доступы бывших сотрудников становятся лазейкой для злоумышленников… Они могут получить доступ к внутренней переписке и документам, скачать корпоративные данные, изменить, зашифровать или удалить их. Украденную информацию могут опубликовать в открытом доступе, продать или использовать для шантажа и вымогательства", - сказала она. Эксперт добавила также, что учетную запись хакеры могут использовать для дальнейшего продвижения в инфраструктуре или для атак на других сотрудников. Так, уязвимостью может стать активная учетная запись бывшего сотрудника. Например, работник создал удобное пространство для совместной работы с коллегами, пригласил туда всю команду, а затем сменил место работы. "Сервисом все продолжают пользоваться, и его учетная запись осталась активной. Именно она может стать точкой входа для мошенников", - пояснила собеседница агентства. Эксперт рекомендует регулярно пересматривать права сотрудников, отключать учетные записи сразу после увольнения, ограничивать доступ подрядчиков, фрилансеров сроком выполнения проекта, а также работать по принципу "минимальных привилегий" для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем и утечек данных.
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технологии, банки, россия
Технологии, Банки, РОССИЯ
Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров
Эксперт Кокова: активные учетные записи уволенных сотрудников -- точка входа для атак
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Доступы бывших сотрудников к внутренней системе компании становятся лазейкой для хакеров - они смогут получить доступ к внутренним перепискам, а украденную информацию опубликовать в открытом доступе или использовать для шантажа и вымогательства, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Доступы бывших сотрудников становятся лазейкой для злоумышленников… Они могут получить доступ к внутренней переписке и документам, скачать корпоративные данные, изменить, зашифровать или удалить их. Украденную информацию могут опубликовать в открытом доступе, продать или использовать для шантажа и вымогательства", - сказала она.
Эксперт добавила также, что учетную запись хакеры могут использовать для дальнейшего продвижения в инфраструктуре или для атак на других сотрудников.
Так, уязвимостью может стать активная учетная запись бывшего сотрудника. Например, работник создал удобное пространство для совместной работы с коллегами, пригласил туда всю команду, а затем сменил место работы. "Сервисом все продолжают пользоваться, и его учетная запись осталась активной. Именно она может стать точкой входа для мошенников", - пояснила собеседница агентства.
Эксперт рекомендует регулярно пересматривать права сотрудников, отключать учетные записи сразу после увольнения, ограничивать доступ подрядчиков, фрилансеров сроком выполнения проекта, а также работать по принципу "минимальных привилегий" для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем и утечек данных.