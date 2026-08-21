https://1prime.ru/20260821/ekspert-872573716.html

Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров

Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров - 21.08.2026, ПРАЙМ

Аккаунты бывших сотрудников становятся точкой входа для хакеров

Доступы бывших сотрудников к внутренней системе компании становятся лазейкой для хакеров - они смогут получить доступ к внутренним перепискам, а украденную... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:43+0300

2026-08-21T10:43+0300

2026-08-21T10:46+0300

технологии

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872573716.jpg?1787298399

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Доступы бывших сотрудников к внутренней системе компании становятся лазейкой для хакеров - они смогут получить доступ к внутренним перепискам, а украденную информацию опубликовать в открытом доступе или использовать для шантажа и вымогательства, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Доступы бывших сотрудников становятся лазейкой для злоумышленников… Они могут получить доступ к внутренней переписке и документам, скачать корпоративные данные, изменить, зашифровать или удалить их. Украденную информацию могут опубликовать в открытом доступе, продать или использовать для шантажа и вымогательства", - сказала она. Эксперт добавила также, что учетную запись хакеры могут использовать для дальнейшего продвижения в инфраструктуре или для атак на других сотрудников. Так, уязвимостью может стать активная учетная запись бывшего сотрудника. Например, работник создал удобное пространство для совместной работы с коллегами, пригласил туда всю команду, а затем сменил место работы. "Сервисом все продолжают пользоваться, и его учетная запись осталась активной. Именно она может стать точкой входа для мошенников", - пояснила собеседница агентства. Эксперт рекомендует регулярно пересматривать права сотрудников, отключать учетные записи сразу после увольнения, ограничивать доступ подрядчиков, фрилансеров сроком выполнения проекта, а также работать по принципу "минимальных привилегий" для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем и утечек данных.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, россия