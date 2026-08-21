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Политолог усомнился в данных правительства Армении о росте экспорта в ЕС

Политолог усомнился в данных правительства Армении о росте экспорта в ЕС - 21.08.2026, ПРАЙМ

Политолог усомнился в данных правительства Армении о росте экспорта в ЕС

Опубликованные правительством Армении статистические данные о значительном росте армянского экспорта в страны ЕС спорны, такое мнение выразил в беседе с РИА... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:17+0300

2026-08-21T13:17+0300

2026-08-21T13:18+0300

мировая экономика

армения

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ес

евростат

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ЕРЕВАН, 21 авг – ПРАЙМ. Опубликованные правительством Армении статистические данные о значительном росте армянского экспорта в страны ЕС спорны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаелян. В среду правительство Армении отчиталось о росте экспорта в страны Евросоюза. В частности, по данным кабмина, за январь–июнь 2026 года объем экспорта в ЕС превысил 516 миллионов долларов, что превышает более чем на 80% показатель аналогичного периода прошлого года (около 287 миллионов долларов). "Эти цифры не учитывают рост цен, который по отдельным статьям может очень сильно отличаться. Например, медь выросла в цене за год на 39%. И медная руда была, кстати, основной статьей экспорта", - заявил эксперт. Кроме того, по его словам, цифры, которые предоставляет Евростат, не совпадают с цифрами статкомитета Армении. "Экспорт Армении в ЕС, по европейским данным, за первые пять месяцев этого года составил 318 миллионов долларов, по армянским данным - 466 миллионов долларов. То есть разница почти в 1,5 раза", - заявил Микаелян. По его словам, это, в частности, вызвано тем, что часть экспорта, который направляется в ЕС, в Грузии растомаживается, а потом реэкспортируется в Болгарию или Румынию как грузинский экспорт. "Если мы представляем данные, то нужно учитывать и то, как партнеры воспринимают торговлю. Евросоюз не воспринимает, что армянский экспорт в ЕС вырос на 80%, по данным Евросоюза рост был 20%", - заявил собеседник агентства. Говоря о структуре экспорта в страны Евросоюза, эксперт отметил, что большую его часть составляют рудные концентраты. "По данным за январь-май, которые доступны, экспорт в ЕС вырос на 220 миллионов долларов. В июне рост был уже минимальный, всего 10 млн. 89% прироста экспорта пришлись на руды - медный, молибденовый и цинковый концентраты. Причем большая часть прироста вызвана не физическим объемом, а ростом цен. На мировом рынке по ряду причин, в том числе, возможно, из-за войны в Иране, выросли цены на сырье. Соответственно, выросло ценовое отображение экспорта в ЕС", - отметил Микаелян. Он уточнил, что часть, этих концентратов, которые раньше шли по другим направлениям, например в Китай или Швейцарию, пошли в ЕС. "Из всего экспорта Армении в страны Евросоюза в январе-мае 2026 года 62% пришлось на медный, молибденовый и цинковый концентраты. Следующая крупная группа —одежда – 60 миллионов долларов или 13%. Еще по 8% - черные металлы и алюминий. В сумме получается, что на эти четыре основные группы приходится свыше 90% экспорта. На все остальные группы — не более 1% каждая. Вот все, что мы экспортируем в ЕС", - заявил эксперт.

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мировая экономика, армения, грузия, болгария, ес, евростат