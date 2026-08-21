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"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,1%
"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,1% - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,1%
Выработка электростанций "Эн+ Груп" в первом полугодии 2026 года выросла на 5,1% в годовом выражении, до 41,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:04+0300
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байкал
эн+ груп
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выработка электростанций "Эн+ Груп" в первом полугодии 2026 года выросла на 5,1% в годовом выражении, до 41,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"В I полугодии 2026 года электростанции Эн+ выработали 41,1 миллиарда кВт.ч (рост на 5,1% год к году)", - говорится в сообщении.
Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось на 8,2%, до 31,8 миллиарда кВт.ч, на теплоэлектростанциях снизилась на 3,1%, до 9,3 миллиарда кВт.ч. Отмечается, что снижение генерации на ТЭС связано с ее ростом на ГЭС Ангарского каскада.
"Выработка электроэнергии на ГЭС Ангарского каскада Группы (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 5,4% по сравнению с прошлым годом и составила 21,5 миллиарда кВт.ч, что было обусловлено имеющимися запасами гидроресурсов в озере Байкал и Братском водохранилище, а также высоким уровнем воды в водохранилищах", - отмечает компания.
Производство электроэнергии на Красноярской ГЭС увеличилась на 14,4%, до 10,3 миллиарда кВт.ч. Рост показателя обусловлен более высокими по сравнению с 2025 годом расходами, установленными Енисейским бассейновым водным управлением, в связи с увеличением запасов гидроресурсов.
Выработка электроэнергии на Абаканской солнечной электростанции уменьшилась на 12,5%, до 2,8 миллиона кВт.ч, в связи с меньшим количеством солнечных дней в отчетный период, также поясняет компания.
Отпуск тепла "Эн+ Груп" в первом полугодии вырос на 7% и составил 15,3 миллиона ГКал, что связано с более холодной погодой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
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байкал, эн+ груп, русал
"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,1%
Выработка электростанций "Эн+ Груп" в I полугодии выросла на 5,1%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выработка электростанций "Эн+ Груп" в первом полугодии 2026 года выросла на 5,1% в годовом выражении, до 41,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"В I полугодии 2026 года электростанции Эн+ выработали 41,1 миллиарда кВт.ч (рост на 5,1% год к году)", - говорится в сообщении.
Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось на 8,2%, до 31,8 миллиарда кВт.ч, на теплоэлектростанциях снизилась на 3,1%, до 9,3 миллиарда кВт.ч. Отмечается, что снижение генерации на ТЭС связано с ее ростом на ГЭС Ангарского каскада.
"Выработка электроэнергии на ГЭС Ангарского каскада Группы (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 5,4% по сравнению с прошлым годом и составила 21,5 миллиарда кВт.ч, что было обусловлено имеющимися запасами гидроресурсов в озере Байкал и Братском водохранилище, а также высоким уровнем воды в водохранилищах", - отмечает компания.
Производство электроэнергии на Красноярской ГЭС увеличилась на 14,4%, до 10,3 миллиарда кВт.ч. Рост показателя обусловлен более высокими по сравнению с 2025 годом расходами, установленными Енисейским бассейновым водным управлением, в связи с увеличением запасов гидроресурсов.
Выработка электроэнергии на Абаканской солнечной электростанции уменьшилась на 12,5%, до 2,8 миллиона кВт.ч, в связи с меньшим количеством солнечных дней в отчетный период, также поясняет компания.
Отпуск тепла "Эн+ Груп" в первом полугодии вырос на 7% и составил 15,3 миллиона ГКал, что связано с более холодной погодой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").