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В ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле выросли на 16,9% - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле выросли на 16,9%
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле выросли на 16,9% - 21.08.2026, ПРАЙМ
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле выросли на 16,9%
Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в июле текущего года оказалась выше того же месяца прошлого года в 25 из 27 стран... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:35+0300
2026-08-21T12:35+0300
бизнес
германия
швеция
ирландия
ес
евростат
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в июле текущего года оказалась выше того же месяца прошлого года в 25 из 27 стран Евросоюза, сообщает Евростат. "В июле 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного автотранспорта в ЕС выросли на 16,9% по сравнению с июлем 2025 года. Для сравнения, в мае годовой рост составил 20,7%, а в июне - 13,7%. В 25 из 27 стран ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле 2026 года были выше, чем в июле 2025 года", - отмечает ведомство. В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года наибольший рост цен был зафиксирован в Румынии (+24,2%), Германии и Литве (+22,9% в каждой), Болгарии (+22,2%), Нидерландах (+22%) и Финляндии (+20,5%). Минимальный рост был отмечен в Швеции (+1,2%) и Ирландии (+3,2%). А в Венгрии цены немного снизились - на 0,1%. В месячном выражении в июле 2026 года цены на дизельное топливо в ЕС выросли на 4,3%, а на бензин - на 4,7%. В июне 2026 года, напротив, цены на дизель снизились на 6,4%, а на бензин - на 4,2% по сравнению с маем. В период с июня по июль 2026 года цены на дизельное топливо выросли в 17 странах ЕС. Наибольший рост был зафиксирован в Польше (+13,4%), Германии (+12,7%) и Греции (+12,1%). В девяти странах ЕС цены снизились, причем наиболее заметное падение произошло на Кипре (-7,9%), в Швеции (-7,4%) и Ирландии (-6,4%). Что касается цен на бензин, в период с июня по июль 2026 года их рост был отмечен в 14 странах союза, а снижение - в 12 странах. Наибольший рост наблюдался в Польше (+17,2%), Германии (+11%) и Испании (+7,1%). Наиболее существенное снижение цен зафиксировано в Швеции (-11,1%), на Кипре (-5,4%) и в Ирландии (-4,1%).
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бизнес, германия, швеция, ирландия, ес, евростат
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЕС, Евростат
12:35 21.08.2026
 
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле выросли на 16,9%

Евростат: в 25 из 27 стран ЕС цены на топливо в июле выросли на 16,9%

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в июле текущего года оказалась выше того же месяца прошлого года в 25 из 27 стран Евросоюза, сообщает Евростат.
"В июле 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного автотранспорта в ЕС выросли на 16,9% по сравнению с июлем 2025 года. Для сравнения, в мае годовой рост составил 20,7%, а в июне - 13,7%. В 25 из 27 стран ЕС цены на топливо и смазочные материалы в июле 2026 года были выше, чем в июле 2025 года", - отмечает ведомство.
В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года наибольший рост цен был зафиксирован в Румынии (+24,2%), Германии и Литве (+22,9% в каждой), Болгарии (+22,2%), Нидерландах (+22%) и Финляндии (+20,5%).
Минимальный рост был отмечен в Швеции (+1,2%) и Ирландии (+3,2%). А в Венгрии цены немного снизились - на 0,1%.
В месячном выражении в июле 2026 года цены на дизельное топливо в ЕС выросли на 4,3%, а на бензин - на 4,7%. В июне 2026 года, напротив, цены на дизель снизились на 6,4%, а на бензин - на 4,2% по сравнению с маем.
В период с июня по июль 2026 года цены на дизельное топливо выросли в 17 странах ЕС. Наибольший рост был зафиксирован в Польше (+13,4%), Германии (+12,7%) и Греции (+12,1%). В девяти странах ЕС цены снизились, причем наиболее заметное падение произошло на Кипре (-7,9%), в Швеции (-7,4%) и Ирландии (-6,4%).
Что касается цен на бензин, в период с июня по июль 2026 года их рост был отмечен в 14 странах союза, а снижение - в 12 странах. Наибольший рост наблюдался в Польше (+17,2%), Германии (+11%) и Испании (+7,1%). Наиболее существенное снижение цен зафиксировано в Швеции (-11,1%), на Кипре (-5,4%) и в Ирландии (-4,1%).
 
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