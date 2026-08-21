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На МФФ-2026 представят выставку, посвященную юбилею Карла Фаберже

На МФФ-2026 представят выставку, посвященную юбилею Карла Фаберже - 21.08.2026, ПРАЙМ

На МФФ-2026 представят выставку, посвященную юбилею Карла Фаберже

Минфин РФ совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства представят на Московском финансовом форуме-2026 выставку, посвященную | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:52+0300

2026-08-21T15:52+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства представят на Московском финансовом форуме-2026 выставку, посвященную юбилею одного из самых известных русских ювелиров - Карла Фаберже, сообщает пресс-служба форума. "Минфин России совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства представит выставку "Новые Фаберже. 180-летию великого русского ювелира Карла Фаберже посвящается". Она пройдет в рамках Московского финансового форума – 2026 в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября", - говорится в сообщении. В рамках экспозиции будут представлены подлинные современные изделия, выполненные в лучших традициях русского ювелирного искусства, и реплики знаменитых изделий торгового дома "Фаберже", отмечается в сообщении. "Экспозиция приурочена к 180-летию со дня рождения Карла Фаберже – одного из самых известных русских ювелиров, Поставщика Двора Его Императорского Величества, создателя легендарных пасхальных яиц для императорской семьи", - говорится в сообщении. Кроме того, на выставке будет представлен проект воссоздания Ордена Святой Екатерины 1714 года, учрежденного Петром I и врученного императрице Екатерине I, а также проект драгоценного пасхального яйца. "Изделие войдет в специальную серию, посвященную 1040-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться в 2028 году. Яйцо изготавливается современными мастерами по традициям, заложенным Фаберже", - отмечается в сообщении. В выставке примут участие отечественные ювелирные бренды, выпускники Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже и частные коллекционеры. Будут представлены современные изделия, выполненные в традициях русского ювелирного искусства, реплики произведений фирмы "Фаберже" и работы, созданные по мотивам изделий знаменитого мастера, говорится в сообщении. Российская ювелирная отрасль имеет богатую историю и сильную школу, традиции которой продолжают развиваться и сегодня, отмечает замминистра финансов Алексей Моисеев. "Для нас важно не только сохранять это наследие, но и создавать условия для дальнейшего роста отрасли, появления новых имен, технологий и уникальных изделий. Уже пять лет на Московском финансовом форуме с помощью ювелирной выставки мы в том числе показываем связь времен", - приводит пресс-служба его слова. Московский финансовый форум-2026 состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ. Организаторами форума выступают Минфин России и правительство Москвы. Московский финансовый форум проходит при поддержке крупнейших российских компаний. Генеральными спонсорами форума являются ВТБ и Сбербанк. Среди главных спонсоров - Россельхозбанк и Газпромбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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