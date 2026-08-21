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Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний

Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний - 21.08.2026, ПРАЙМ

Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний

Третий Фестиваль новых медиа, который пройдет с 28 по 30 августа, соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран, сообщили в пресс-службе Мастерской новых... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:35+0300

2026-08-21T12:35+0300

2026-08-21T12:35+0300

роскосмос

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Третий Фестиваль новых медиа, который пройдет с 28 по 30 августа, соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран, сообщили в пресс-службе Мастерской новых медиа. "Третий Фестиваль новых медиа – ключевое событие года для российского медиасообщества, пройдет в Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" 28-30 августа. Участниками события, организованного Мастерской новых медиа, станут 650 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров, блогеров и представителей цифровых платформ из 10 стран", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что работа пройдет на пяти параллельных площадках, где будут обсуждаться будущее отечественных платформ, новые модели управления медиа, экономика внимания и архитектура впечатлений и другое. "Фестиваль позволяет выявить новые лица, сформировать горизонтальные связи и консолидировать медиаакторов, сфокусировать их на национальных задачах. Традиционный итог фестиваля – новые команды, акции и медиапроекты", – цитируют в пресс-службе заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы", основателя Мастерской новых медиа Юлию Аблец. В рамках Фестиваля также пройдет акция, в рамках которой участники создадут гигантский силуэт матрешки, который будет запечатлен спутниками "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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роскосмос