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Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний
Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний - 21.08.2026, ПРАЙМ
Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний
Третий Фестиваль новых медиа, который пройдет с 28 по 30 августа, соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран, сообщили в пресс-службе Мастерской новых... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:35+0300
2026-08-21T12:35+0300
роскосмос
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Третий Фестиваль новых медиа, который пройдет с 28 по 30 августа, соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран, сообщили в пресс-службе Мастерской новых медиа. "Третий Фестиваль новых медиа – ключевое событие года для российского медиасообщества, пройдет в Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" 28-30 августа. Участниками события, организованного Мастерской новых медиа, станут 650 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров, блогеров и представителей цифровых платформ из 10 стран", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что работа пройдет на пяти параллельных площадках, где будут обсуждаться будущее отечественных платформ, новые модели управления медиа, экономика внимания и архитектура впечатлений и другое. "Фестиваль позволяет выявить новые лица, сформировать горизонтальные связи и консолидировать медиаакторов, сфокусировать их на национальных задачах. Традиционный итог фестиваля – новые команды, акции и медиапроекты", – цитируют в пресс-службе заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы", основателя Мастерской новых медиа Юлию Аблец. В рамках Фестиваля также пройдет акция, в рамках которой участники создадут гигантский силуэт матрешки, который будет запечатлен спутниками "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе.
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192
40
192
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роскосмос
Роскосмос
12:35 21.08.2026
 
Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний

Третий Фестиваль новых медиа соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Третий Фестиваль новых медиа, который пройдет с 28 по 30 августа, соберет 650 руководителей медиакомпаний из 10 стран, сообщили в пресс-службе Мастерской новых медиа.
"Третий Фестиваль новых медиа – ключевое событие года для российского медиасообщества, пройдет в Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" 28-30 августа. Участниками события, организованного Мастерской новых медиа, станут 650 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров, блогеров и представителей цифровых платформ из 10 стран", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что работа пройдет на пяти параллельных площадках, где будут обсуждаться будущее отечественных платформ, новые модели управления медиа, экономика внимания и архитектура впечатлений и другое.
"Фестиваль позволяет выявить новые лица, сформировать горизонтальные связи и консолидировать медиаакторов, сфокусировать их на национальных задачах. Традиционный итог фестиваля – новые команды, акции и медиапроекты", – цитируют в пресс-службе заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы", основателя Мастерской новых медиа Юлию Аблец.
В рамках Фестиваля также пройдет акция, в рамках которой участники создадут гигантский силуэт матрешки, который будет запечатлен спутниками "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе.
 
Роскосмос
 
 
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