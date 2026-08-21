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Глава Якутии призвал разработать механизмы поддержки модернизации ГЭС - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Глава Якутии призвал разработать механизмы поддержки модернизации ГЭС
Глава Якутии призвал разработать механизмы поддержки модернизации ГЭС - 21.08.2026, ПРАЙМ
Глава Якутии призвал разработать механизмы поддержки модернизации ГЭС
Необходимо разработать механизмы поддержки модернизации старых гидроэлектростанций в России, заявил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета РФ по... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:50+0300
2026-08-21T12:50+0300
россия
промышленность
якутия
айсен николаев
госсовет
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизмы поддержки модернизации старых гидроэлектростанций в России, заявил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета РФ по энергетике Айсен Николаев. "Учитывая, что у нас в эксплуатации находятся гидроэлектростанции, построенные более 40 лет назад, необходимо разработать механизмы поддержки их модернизации. Это тоже капиталоемкие затраты", - сказал он на заседании комиссии госсовета. В то же время для запуска нового инвестиционного цикла и строительства новых ГЭС нужно создать условия для инвестиционной привлекательности, подчеркнул Николаев. Он указал на необходимость обеспечить отрасль новыми технологиями, производством современного оборудования, достаточными строительными мощностями, а также устранить несовершенства в законодательстве. "Без специальных инвестиционных механизмов и мер государственной поддержки реализовать масштабные планы, конечно, крайне сложно. Поэтому надо искать решения по всем этим направлениям", - добавил Николаев.
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россия, промышленность, якутия, айсен николаев, госсовет
РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, Госсовет
12:50 21.08.2026
 
Глава Якутии призвал разработать механизмы поддержки модернизации ГЭС

Глава Якутии Николаев призвал разработать механизмы поддержки модернизации старых ГЭС

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизмы поддержки модернизации старых гидроэлектростанций в России, заявил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета РФ по энергетике Айсен Николаев.
"Учитывая, что у нас в эксплуатации находятся гидроэлектростанции, построенные более 40 лет назад, необходимо разработать механизмы поддержки их модернизации. Это тоже капиталоемкие затраты", - сказал он на заседании комиссии госсовета.
В то же время для запуска нового инвестиционного цикла и строительства новых ГЭС нужно создать условия для инвестиционной привлекательности, подчеркнул Николаев.
Он указал на необходимость обеспечить отрасль новыми технологиями, производством современного оборудования, достаточными строительными мощностями, а также устранить несовершенства в законодательстве.
"Без специальных инвестиционных механизмов и мер государственной поддержки реализовать масштабные планы, конечно, крайне сложно. Поэтому надо искать решения по всем этим направлениям", - добавил Николаев.
 
РОССИЯПромышленностьЯКУТИЯАйсен НиколаевГоссовет
 
 
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