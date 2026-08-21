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В Госдуме рассказали, что делать, если в школе требуют сдать деньги

В Госдуме рассказали, что делать, если в школе требуют сдать деньги - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, что делать, если в школе требуют сдать деньги

Родители школьников вправе обратиться к директору, в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор, если в школе от них требуют сдать деньги и оказывают... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:43+0300

2026-08-21T09:43+0300

2026-08-21T09:43+0300

общество

дмитрий гусев

госдума

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Родители школьников вправе обратиться к директору, в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор, если в школе от них требуют сдать деньги и оказывают давление, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными. Если ситуация не меняется, рекомендую написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора, но если реакции не последует, то стоит обращаться в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор", - сказал Гусев. По его словам, если в школе или классе просят сдать определенную сумму, важно понимать: родители вправе отказаться, и это не должно отражаться на отношении к ребенку. Депутат подчеркнул, что требовать деньги на личную карту учителя или члена родительского комитета тоже нельзя, так как у школы есть официальные механизмы для любых добровольных взносов. "Образование в государственной школе бесплатное. Это прямо закреплено в Конституции России и в законе об образовании. Учебники, ремонт, мебель, охрана - все это школа обязана обеспечивать из бюджета, поэтому никакие дополнительные взносы не могут быть обязательными", - сказал Гусев. По его словам, сдавать деньги можно, но только если сами родители решили сделать что-то сверх обязательного, например заказать экскурсию, купить подарки детям или дополнительно оформить кабинет. Депутат подчеркнул, что это добровольное пожертвование. "Еще один важный момент: подарок учителю не должен превышать трех тысяч рублей. И лучше вручать его лично от семьи, а не организовывать обязательный сбор со всех родителей. Если кто-то хочет поздравить педагога - это можно сделать самостоятельно, без общего "обязательного" фонда", - пояснил Гусев. Он подчеркнул, что право на бесплатное образование защищено законом, а сдавать или не сдавать деньги является личным выбором каждой семьи, и главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в школе независимо от участия родителей в любых сборах. "Если родители сами хотят помочь классу - это прекрасно. Но любые взносы должны оставаться добровольными и прозрачными. Помните: образование вашего ребенка бесплатное, и никакие "нужды класса" этого не отменяют", - подытожил законодатель.

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общество , дмитрий гусев, госдума