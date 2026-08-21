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Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей

Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ

Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей

Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) и мошенничают с... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:27+0300

2026-08-21T10:27+0300

2026-08-21T10:27+0300

технологии

банки

лаборатория касперского

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) и мошенничают с рекламой, отображая нежелательные объявления, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую вредоносную кампанию, нацеленную на головные устройства автомобилей… Злоумышленники внедрили девять различных команд, позволяющих осуществлять мошенничество с рекламой и отображать нежелательные объявления, а также загружать дополнительные вредоносные модули", - сообщили в компании. Отмечается, что вредоносное ПО устанавливалось на головное устройство автомобиля как обычное приложение - но без пользовательского интерфейса, и работало незаметно в фоновом режиме. Аналитики обнаружили, что мошенники собирали информацию об устройстве, включая разрешение экрана, модель устройства, идентификатор подключенной сети Wi-Fi. Эксперты уточнили, что производители мультимедийных систем часто используют операционную систему Android, поскольку она позволяет удобно настраивать интерфейсы и добавлять важные системные компоненты, устанавливать различные пользовательские приложения. "На подобных автомобильных системах работает большинство стандартных Android-приложений, но вместе с тем они уязвимы для вредоносных программ. Хотя головные устройства редко хранят конфиденциальные данные, у них обычно есть слоты для сим-карт, а также постоянный доступ к интернету для навигации и обновления программ - что делает их потенциальным вектором атаки", - прокомментировали там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, лаборатория касперского