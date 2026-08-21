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Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей
Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ
Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей
Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) и мошенничают с... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:27+0300
2026-08-21T10:27+0300
технологии
банки
лаборатория касперского
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) и мошенничают с рекламой, отображая нежелательные объявления, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую вредоносную кампанию, нацеленную на головные устройства автомобилей… Злоумышленники внедрили девять различных команд, позволяющих осуществлять мошенничество с рекламой и отображать нежелательные объявления, а также загружать дополнительные вредоносные модули", - сообщили в компании. Отмечается, что вредоносное ПО устанавливалось на головное устройство автомобиля как обычное приложение - но без пользовательского интерфейса, и работало незаметно в фоновом режиме. Аналитики обнаружили, что мошенники собирали информацию об устройстве, включая разрешение экрана, модель устройства, идентификатор подключенной сети Wi-Fi. Эксперты уточнили, что производители мультимедийных систем часто используют операционную систему Android, поскольку она позволяет удобно настраивать интерфейсы и добавлять важные системные компоненты, устанавливать различные пользовательские приложения. "На подобных автомобильных системах работает большинство стандартных Android-приложений, но вместе с тем они уязвимы для вредоносных программ. Хотя головные устройства редко хранят конфиденциальные данные, у них обычно есть слоты для сим-карт, а также постоянный доступ к интернету для навигации и обновления программ - что делает их потенциальным вектором атаки", - прокомментировали там.
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технологии, банки, лаборатория касперского
Технологии, Банки, Лаборатория Касперского
10:27 21.08.2026
 
Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей

"Лаборатория Касперского": хакеры распространяют вредоносное ПО и мошенничают с рекламой

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей - они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) и мошенничают с рекламой, отображая нежелательные объявления, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую вредоносную кампанию, нацеленную на головные устройства автомобилей… Злоумышленники внедрили девять различных команд, позволяющих осуществлять мошенничество с рекламой и отображать нежелательные объявления, а также загружать дополнительные вредоносные модули", - сообщили в компании.
Отмечается, что вредоносное ПО устанавливалось на головное устройство автомобиля как обычное приложение - но без пользовательского интерфейса, и работало незаметно в фоновом режиме. Аналитики обнаружили, что мошенники собирали информацию об устройстве, включая разрешение экрана, модель устройства, идентификатор подключенной сети Wi-Fi.
Эксперты уточнили, что производители мультимедийных систем часто используют операционную систему Android, поскольку она позволяет удобно настраивать интерфейсы и добавлять важные системные компоненты, устанавливать различные пользовательские приложения.
"На подобных автомобильных системах работает большинство стандартных Android-приложений, но вместе с тем они уязвимы для вредоносных программ. Хотя головные устройства редко хранят конфиденциальные данные, у них обычно есть слоты для сим-карт, а также постоянный доступ к интернету для навигации и обновления программ - что делает их потенциальным вектором атаки", - прокомментировали там.
 
ТехнологииБанкиЛаборатория Касперского
 
 
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