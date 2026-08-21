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Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров - 21.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту - на 1,5%, превысив 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:42+0300
2026-08-21T11:42+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту - на 1,5%, превысив 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 786,3 доллара (-0,3%). По состоянию на 9.10 мск показатель составлял 786,1 доллара (-0,3%), а в 11.07 мск - 800,4 доллара (+1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 788,6 доллара за тысячу кубометров.
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газ, торги, европа, нидерланды, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
11:42 21.08.2026
 
Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

ICE: цены на газ в Европе выросли до 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту - на 1,5%, превысив 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 786,3 доллара (-0,3%). По состоянию на 9.10 мск показатель составлял 786,1 доллара (-0,3%), а в 11.07 мск - 800,4 доллара (+1,5%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 788,6 доллара за тысячу кубометров.
 
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