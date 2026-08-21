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Имущество "Узбекфильма" оказалось в залоге по кредиту на 22,9 миллиона евро

Имущество "Узбекфильма" оказалось в залоге по кредиту на 22,9 миллиона евро - 21.08.2026, ПРАЙМ

Имущество "Узбекфильма" оказалось в залоге по кредиту на 22,9 миллиона евро

Имущество легендарного "Узбекфильма", созданного более 100 лет назад, оказалось в залоге по кредиту на 22,9 миллиона евро, поставившему киностудию на грань... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:41+0300

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ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Имущество легендарного "Узбекфильма", созданного более 100 лет назад, оказалось в залоге по кредиту на 22,9 миллиона евро, поставившему киностудию на грань выживания, заявил директор агентства кинематографии Узбекистана (Узбеккино) Джахонгир Ахмедов."Сейчас важнейшая задача, которую необходимо решить, — сохранить "Узбекфильм" и освободить его от залога. Знаете ли вы, что сегодня у "Узбекфильма" имеются кредитные обязательства в размере 22,9 миллиона евро? Имущество студии, включая земельные участки, заложено в обеспечение этого кредита", — написал Ахмедов в своем Telegram-канале.По его словам, финансовые проблемы киностудии этим не ограничиваются. Из-за задолженности по налогам почти на 1 миллиард сумов (84,5 тысячи долларов) для его погашения на аукцион могут быть выставлены 12 автомобилей, находящихся на балансе "Узбекфильма", у студии накопилась значительная задолженность по заработной плате сотрудников, пояснил Ахмедов.По его оценке, если киностудия не будет выполнять заказов как минимум на 60 миллиардов сумов в год (5 миллионов долларов), она не сможет содержать себя самостоятельно. "Иными словами, она фактически стала зависимой от государственного заказа. Бизнес-модели нет. Полного перехода на рыночные механизмы не произошло", - отметил глава Узбеккино.Он напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в этом году распорядился преобразовать "Узбекфильм" в национальный киноконцерн."В "Узбекфильме" начинали свой путь многие выдающиеся режиссеры, актеры, операторы, художники и специалисты киноиндустрии. Именно здесь были созданы многие фильмы, которые наш народ любит и сегодня смотрит с удовольствием. Поэтому сегодняшняя задача — не просто сохранить студию. Ее необходимо коренным образом реформировать", - добавил Ахмедов."Узбекфильм" — крупнейшая киностудия Узбекистана, была создана 1 июля 1925 году. Значительный этап в истории студии пришелся на 1930–1940-е годы, когда в годы Великой Отечественной войны на базе киностудии были сняты фильмы, являющиеся классикой советского кинематографа - "Два бойца", "Александр Пархоменко", "Насреддин в Бухаре".В 1960–1980-е годы на "Узбекфильме" работали известные режиссеры Шухрат Аббасов, Али Хамраев, Камиль Ярматов. Среди картин, имевших популярность во всесоюзном прокате - "Об этом говорит вся махалля", "Ташкент — город хлебный", "Седьмая пуля", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".

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бизнес, финансы, узбекистан