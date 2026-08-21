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Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта - 21.08.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:25+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять месяцев, с 52 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, снижения показателя - до 51,7 пункта.
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мировая экономика
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта
S&P Global: индекс деловой активности еврозоны в августе вырос до 52,1 пункта
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять месяцев, с 52 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, снижения показателя - до 51,7 пункта.