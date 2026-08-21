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Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта - 21.08.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 52,1 пункта

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:25+0300

2026-08-21T11:25+0300

2026-08-21T11:32+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 52,1 пункта, максимума за девять месяцев, с 52 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, снижения показателя - до 51,7 пункта.

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2026

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мировая экономика