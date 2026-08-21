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Индия впервые за 10 лет разрешила импорт сахара

Индия впервые за 10 лет разрешила импорт сахара - 21.08.2026, ПРАЙМ

Индия впервые за 10 лет разрешила импорт сахара

Правительство Индии разрешило импорт миллиона тонн сахара на фоне снижения запасов и роста розничных цен, сообщает Times of India. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:12+0300

мировая экономика

индия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство Индии разрешило импорт миллиона тонн сахара на фоне снижения запасов и роста розничных цен, сообщает Times of India. "Правительство разрешило импорт одного миллиона тонн сырого сахара впервые за десятилетие. Решение принято на фоне возможного снижения начальных запасов сахара минимум на 20%", - говорится в материале издания. По данным издания, запасы сахара на начало октября прогнозируются на уровне 3,5–4 миллионов тонн против 5 миллионов тонн годом ранее. Это объясняется падением производства до минимальных значений с сезона 2019–2020 годов. Розничные цены на сахар выросли на 13% в годовом выражении, пишет издание со ссылкой на министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии. Одновременно министерство продовольствия ограничило размер запасов сахара, которые делают оптовые потребители, 15 днями потребления. Ограничение будет действовать с сентября по ноябрь. Для перекупщиков введены ограничения на хранение запасов и обязательная еженедельная декларация их объемов для предотвращения спекуляций.

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мировая экономика, индия